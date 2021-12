Murió el padre Darío Betancourt, había contraído coronavirus

El sacerdote colombiano Darío Betancourt falleció este viernes en horas de la tarde en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), donde se encontraba internado luego de haber contraído coronavirus. Las redes sociales se vieron inundadas de mensajes de condolencias y emotivas despedidas para el religioso carismático.

La noticia de su internación, se había difundido a través de su cuenta de Facebook. «Unidos intensamente en oración por el padre Darío. Él se encuentra delicado porque tiene Covid. Tanto que ha orado por nosotros por favor no dejen de orar por él. Jesús por tus santas llagas, Jesús por tu preciosísima sangre y por intercesión de la Virgen María, tu padre te pedimos que cubras con tu sangre este santo sacerdote y lo sanes si es para tu gloria!!! Gracias Jesús porque sabemos que tu ya has escuchado nuestra oración»; habían manifestado sus seguidores.

Betancourt era considerado un cura sanador, había visitado Villa Carlos Paz en 2015 y supo convocar a una multitud en la costanera del lago San Roque. Era un referente del Movimiento Carismático y creía en el poder de sanación de la palabra.

«Todos tenemos el don de curar, eso se recibe por bautismo y se enriquece por la eucaristía y el matrimonio y, en nuestro caso, por el sacerdocio. Pero es un don que todos tenemos, Dios se lo entregó a los apóstoles y a sus discípulos para que prediquen, puedan orar y curar a los enfermos»; supo manifestar en una entrevista exclusiva con EL DIARIO.

«La curación es lo que Jesús nos prometió para que creyéramos en él, son las obras que sirvieron para probar la palabra. Lo que ocurre es que la gente bloquea a Dios y muchas veces nos preguntamos por qué Dios no siempre responde. Ante las tragedias, la gente se hace esa pregunta, pero es que nos parece que la tragedia de Dios es chiquitita. Yo creo que es lógico que nos hagamos esa pregunta, si hasta Jesucristo cuando estaba en la cruz la hizo. Y si el hijo de Dios se la hizo, cómo no la vamos a hacer nosotros. Yo tengo mucho respeto a la palabra, porque de cada palabra pronunciada, debemos dar cuentas a Dios. Me encontré recientemente con un investigador que se llama Masaru Emoto que descubrió que el agua tiene vida propia. Él descubrió que hablándole afectuosamente al agua o a otro líquido, cobraban vida las moléculas que la componían y que los líquidos tienen conciencia. Cuando se le dicen cosas lindas a las moléculas, éstas embellecían, mientras que si hablábamos mal de esa misma agua, ésta se tornaba oscura y se volvía desagradable, como estiércol. También investigue trabajos psicológicos y rezan que cada palabra pronunciada, deja en nosotros una cicatriz como hecho con un bisturí. De esta forma, cuando los padres se insultan, el niño escucha y se le graba todo eso y lo mismo con esas afirmaciones que van marcando nuestras vidas»; completó.