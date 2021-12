Una joven madre de Tanti necesita ayuda para salvar su vida

Berenice Merlo es una joven de 22 años oriunda de Tanti, padece insuficiencia renal crónica y es sometida a tres diálisis por semana. Mientras aguarda un trasplante de riñón para salvar su vida, se organizó una campaña solidaria para que pueda mejorar las condiciones de su vivienda y el INCUCAI la ingrese en la lista de espera.

Actualmente, su vivienda no cuenta con las condiciones básicas que se necesitan para llevar adelante su recuperación. Por esta razón es que, en los próximos días, se estará realizando una rifa y se abrió una cuenta bancaria para que se pueda colaborar.

La Municipalidad de Tanti también se puso a disposición y le entregó una ayuda económica, aunque asegura que no es suficiente para cubrir los gastos que implica reacondicionar su hogar.

«Hace un año, empecé con los estudios para operarme de la vesícula y descubrieron que tenía mal los riñones. No me operé porque no estaban en condiciones, sólo me funcionaban al 25%. Hace seis meses, empecé con la diálisis en un centro privado y la asistente que me vino a visitar me dijo que debía tener la casa en condiciones para que me autoricen el trasplante. La casa se llueve, tiene mucha humedad y necesitamos arreglar el techo y revocar. Si me llega el turno del trasplante y la casa no se encuentra en condiciones, no me operan»; contó a EL DIARIO.

«Yo vivo con mi mamá, mi hija de tres años, dos hermanas y mi pareja. Mi mamá trabaja y mi pareja hace algunas changas cuando consigue. Mis hermanas me ayudan con mi nena, porque yo no puedo trabajar en estas condiciones. El intendente Luis Azar se comunicó con nosotros y nos brindó una mano, sabemos que contamos con su apoyo pero los gastos de reparación son muchos. El 15 de noviembre se va hacer una rifa para juntar algo de dinero»; destacó.

Para ayudar a Berenice, comunicarse al: (3541) -685176. También se habilitó la cuenta de Mercado Pago: 0000003100079626130443