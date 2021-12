El Covid dejó lugar a otras patologías en el hospital más grande de Punilla

Después de un año complicado para el sistema de salud provincial y nacional, la atención se normalizó en el Hospital Domingo Funes del Valle de Punilla y ha crecido la demanda de pacientes cardíacos, diabéticos y de salud mental. Los controles periódicos que se habían visto paralizados durante la pandemia, han regresado en los últimos meses.

Lo peor de la pandemia parece haber pasado, bajaron los casos y avanzó la campaña de vacunación. Eso hizo que muchos vecinos se animaran a retomar los chequeos y se hallaran resultados preocupantes.

Sonia Nieva es la directora del Hospital Domingo Funes y concedió una entrevista a EL DIARIO, donde destacó el funcionamiento del nosocomio y el trabajo que se viene realizando.

«Se dieron dos situaciones. Una vinculada a la pandemia y todas las restricciones que hizo que muchas personas no salieran de sus casas y no concurrieran a los hospitales, y otra porque muchos hospitales también restringieron la atención. Las patologías que más se vieron afectadas fueron los pacientes diabéticos y los cardiópatas, las más frecuente en los adultos. Cuando se reanudaron los controles periódicos, vimos que muchos diabéticos están teniendo análisis muy malos. La diabetes es una enfermedad silenciosa que afectan distintos órganos, los pacientes prácticamente no consultaron con sus médicos durante mucho tiempo y se quedaron con la medicación que tenían. Eso ha empeorado su condición visual, su función vascular y renal, entonces les trae muchos problemas. No aumentó el número de diabéticos, pero están con un peor diagnóstico»; informó Nieva.

En cuanto a los niños y adolescentes, la doctora explicó: «Hubo mucho tiempo de encierro sin poder ver a los demás y ni hablar donde hubo pérdidas, eso ocasionó que haya un incremento de pacientes en salud mental y muchos son adultos pero también hay niños y adolescentes. Se notó que el calendario oficial de vacunación estaba atrasado y se empezó a trabajar sobre eso en todas las localidades de Punilla. En odontología también hubo un aumento de pacientes. La semana que viene, en el hospital, se va hacer la semana de la prevención del cáncer bucal y durante toda la semana se van abrir los consultorios odontológicos de 9 a 12 horas para atender a la gente sin turno y por orden de llegada. Es importante pedirle al paciente que vuelva a retomar las consultas ya que hoy las restricciones y los casos han bajado y tenemos un porcentaje importante de población vacunado».

En cuanto a la demanda en el Hospital Funes, consideró: «El hospital sostiene la situación, pero estamos haciendo un trabajo en equipo con las localidades. Estamos descentralizando todo lo que podemos en las localidades. Todo lo que se puede resolver con los profesionales de cada una de las localidades, se resuelve y eso evita que el hospital colapse. Trabajando de esta manera articulada, podemos dar respuesta a todos los pacientes. La atención volvió a la normalidad dentro del hospital, ya que tenemos poca ocupación hospitalaria».