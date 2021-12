El paciente contagiado con ómicron "está en buen estado de salud"

La ministra de Salud de San Luis, Silvina Sosa Araujo, aseguró esta mañana que el paciente de 38 años que es el primer caso detectado de la variante ómicron de coronavirus en el país “no tiene síntomas y está en buen estado de salud”, al tiempo que destacó que actuó de forma “sumamente responsable”, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios.



“Es una persona que viaja permanentemente a realizar cursos de capacitación y ya conoce los protocolos de ingreso al país. Es sumamente responsable y eso nos ha permitido estar desde el primer momento atentos, desde su ingreso a la provincia”, subrayó Sosa Araujo, en declaraciones a Radio 10 y a la AM990.



La funcionaria indicó que el hombre que reside en San Luis y que fue diagnosticado con la variante ómicron, tras su regreso de un viaje de trabajo a Sudáfrica, “se encuentra aislado, no tiene síntomas y está en buen estado de salud”, mientras que aclaró que su familia fue hisopada ayer y durante la jornada de hoy se conocerán los resultados de los exámenes.



“Cumplió con todos los protocolos, se comunicó con nosotros en forma muy rápida cuando se enteró de que sus compañeros (con los que estuvo en Sudáfrica) dieron positivo. Por eso se actuó muy rápido. Es un pasajero que seguíamos muy de cerca, teniendo en cuenta el origen de donde ingresaba”, destacó la ministra.



En cuanto a la situación del resto de los pasajeros del avión donde regresó a Buenos Aires el paciente puntano, Sosa Araujo indicó que, “en realidad, hasta que llegó a Ezeiza (el hombre) era negativo y cuando se bajó dio también negativo; seguramente venía positivizándose y no alcanzó a contagiar a nadie, cosa que no vamos a poder detectar”.



Sosa Araujo remarcó, en cambio, que el conductor del remise que lo trasladó a la provincia de San Luis se encuentra “aislado” en Buenos Aires, con seguimiento del Ministerio de Salud de Nación.