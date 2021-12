Navidad: Papá Noel volvió a Carlos Paz

A días para la Navidad, Papá Noel regresó al centro de Carlos Paz y encendió el espíritu navideño. Mientras los locales empiezan a decorarse, Jorge Montiel (46) encarna a uno de los personajes más queridos por los más chicos y recorre las calles recibiendo cartas, tomándose fotos y escuchando los pedidos de los niños.

Él vive en las inmediaciones del dique San Roque y desde el 2019, tiene la responsabilidad y la satisfacción de traer a Papá Noel a la peatonal y regalar una sonrisa.

Juan contó a EL DIARIO: «Desde el 2019, vengo cada diciembre a Villa Carlos Paz junto a mi esposa y mi hijo. Durante el año, me dedico a vender pastelitos y pastafrola en la ciudad de Córdoba. En el verano, hago lo mismo en el río. Este fin de semana comencé con la temporada y pude trabajar muy bien».

«Hago de un personaje muy querido por los niños, muchos me dejan una cartita y otros no saben escribir y me piden los regalos. Este es un trabajo que me ayuda a darles alegría a los niños y los padres me dan algo a voluntad. La carita de los niños cuando me ven no tiene precio, eso no se paga con nada»; completó.