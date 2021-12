Carlos Paz: ¿Cuánto cuesta armar el arbolito de Navidad?

El armado del arbolito de Navidad es una tradición del 8 de diciembre y los precios de los productos navideños vienen con un importante incremento con respecto al año pasado. EL DIARIO hizo un relevamiento en los comercios de Villa Carlos Paz para conocer cuánto saldrá adornar la casa con motivo de las fiestas de fin de año.

La canasta navideña aumentó cerca de un 64,6% en un año; los juguetes, en torno al 45% y la carne, un 82%, pero no impide que los carlospacenses tengan motivos para celebrar en la previa de una temporada de verano prometedora.

En los sitios de comercio digital, se pueden conseguir arbolitos de Navidad de 90 centímetros por precios que van desde los $880.

En el centro de la ciudad, es posible encontrar árboles de navidad de 90 centímetros a partir de $1200 y el clásico a unos $2500. Los árboles más tupidos, denominados Canadá, pueden valer hasta $8000 y algunos vienen decorados. Con variaciones de acuerdo al tamaño, la decoración puede arrancar desde $3500 y se consiguen algunos adornos desde $120 en adelante.

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete informó que los juguetes nacionales subieron un 45% desde la última Navidad y que hay juegos como el Ludo o la Oca a menos de $800, o un juego de naipes a $950.

Francisco es encargado de una conocida tienda ubicada en el centro y contó: «Lo que es el pesebre navideño, este año todavía no se ha buscado mucho. En adornos de puerta, tenemos un poco menos este año ya que las ventas el año pasado no fueron tan buenas. Teniendo en cuenta el año, viene bastante tranquilo. La gente se tomó más tiempo para elegir y cuidar más su bolsillo. La gente mayor se anticipa mucho en la compra de los adornos navideños y los juguetes, porque no quiere llegar sobre la hora».

