La mamá de Guadalupe Lucero festejó su cumpleaños sin su hija

Este lunes 6 de diciembre Yamila Cialone, mamá de la niña que desapareció en San Luis hace casi 6 meses, cumplió años. Guadalupe Lucero debería estar festejando el cumpleaños junto a su familia, pero hoy no puede hacerlo. Si bien la investigación sigue en pie, todavía no hay datos certeros de cuál sería el paradero de la niña.

Al respecto, este domingo la mamá de “Guada” publicó un fuerte posteo en sus redes haciendo alusión a lo que será una particular y triste celebración del aniversario de su nacimiento.

“Mañana (este lunes) me espera un día difícil. No imaginé que llegara sin que vos no estés junto a mí o que tuviera q pasar por esto. Aún no creo todo lo que nos pasa, todo lo que estamos viviendo, no le encuentro respuesta. Solo sé que te extraño demasiado, Guada. Y que ese dolor crece cada día más.

No quiero un diciembre sin vos, ni empezar un año nuevo sin tu presencia, te necesito... Ojalá donde sea que estés te encuentres bien, sana y que nunca olvides que tienes una familia que espera por vos.

Aunque el tiempo pase, siempre estaré acá esperándote y recordando tus travesuras, las cuales extraño. Mañana (por hoy) quisiera poder sentir tu abrazo, escuchar tu saludo y que estés conmigo para el momento de cantar el feliz cumpleaños y soplar las velitas juntas... Sería mi mejor regalo y mi deseo para ese día”, expresa el posteo de Yamila.