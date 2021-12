Gómez Gesteira participó del encuentro “Hacia donde van las ciudades”

El Intendente Daniel Gómez Gesteira junto a los intendentes Sergio Ongarato de la ciudad de Esquel y Gustavo Posse de San Isidro, participó esta mañana del Encuentro “Hacia donde van las ciudades”, donde participaron intendentes de todo el país y que fue encabezado por el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta en la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el encuentro intendentes y funcionarios locales discutieron los desafíos de las ciudades y los ejes de trabajo para seguir intercambiando experiencias y buenas prácticas. Desafíos que hubo que afrontar a lo largo de esta pandemia por el COVID-19 y la manera que han encontrado para fortalecer los gobiernos locales, la integración urbana y social de la población más vulnerable, resiliencias de las ciudades, ODS 2030, cuidado del ambiente, el uso de tecnologías para generar gobiernos más eficientes, transparentes y cercanas con la ciudadanía y los nuevos roles de los estados municipales.

“La pandemia fue un golpe directo a las ciudades turísticas como la nuestra. En ese sentido en Córdoba las decisiones fueron respetadas por todos los municipios y comunas en base a las directivas que se marcaban desde el gobierno nacional y provincial más allá de estar de acuerdo o no, asumimos la responsabilidad en base al desconocimiento que teníamos de la situación. La pandemia afectó directamente a todo el sector turístico y nosotros debimos tener una acción directa desde el estado municipal asistiendo y conteniendo a los vecinos y sectores sociales de la ciudad. En este sentido trabajamos sobre un programa llamado Red on line de Acción Social, un trabajo coordinado entre las instituciones intermedias, religiosas, sociales, deportivas, culturales, centros vecinales, y el municipio que dio respuesta a las necesidades de la población, que no solo fue alimentaria sino en medicamentos y atención psicológica sobre todo para nuestras adultos mayores.

Esta Red luego fue reconocida por el Banco Interamericano de Desarrollo con el premio “Gobernarte”, y replicada en otras ciudades”.

Y agregó: “En este sentido fuimos muy golpeados y hoy vivimos lo que va a ser el rebote del turismo. Estuvimos en la Feria Internacional de Turismo y pudimos ver la reactivación del sector; y en el caso de Carlos Paz con una planificación constante por ser una ciudad que vive y se sostiene del turismo. La proyección que tenemos hacia adelante es continuar mejorando la calidad de vida a la gente atendiendo los fenómenos sociales, demográficos, económicos, cuidando el medio ambiente y haciendo un estado cada vez más moderno buscando el bienestar de la población”, expresó Gómez Gesteira.