Murió Alfredo Moreno, excampeón con Boca Juniors

Buenos Aires. Falleció ayer Alfredo Moreno, exfutbolista de Boca Juniors, que había sido operado de urgencia en los últimos días debido a una obstrucción en la vesícula biliar, que le fue extraída. En la intervención le habían detectado un tumor maligno que también tocaba parte de sus intestinos: se preparaba para hacer un tratamiento de quimioterapia por este carcinoma. La noticia se confirmó a pocos minutos del inicio de la final entre el Xeneize y Talleres por la Copa Argentina.



El Chango, de 41 años, estaba radicado en Aguascalientes (México) junto a su esposa y dos hijos, donde atravesó gran parte de su carrera futbolística después de haber surgido en Argentina y precisamente en Boca. Debutó con la camiseta azul y oro en el año 1999 de la mano de Carlos Bianchi, en una etapa dorada para el club de la Ribera. Luego de un paso a préstamo por Racing de Avellaneda, fichó por el Necaxa mexicano, probó suerte en el Shandong Luneng de China y retornó al Xeneize en 2003.



Su deceso fue informado por Atlético San Luis, institución por la que tuvo tres pasos como profesional (además pasó por América, Atlas, Tijuana, Puebla, Veracruz y Celaya, donde se retiró en 2018). “Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Alfredo Chango Moreno, jugador histórico del futbol potosino. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a familiares y amigos”, fue el triste mensaje. “A nombre de todos los que formamos parte de la familia Necaxa, lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro ex jugador y gran amigo Alfredo David Moreno Rojas. Nos unimos en oración enviando nuestro más sentido pésame, haciéndolo extensivo a toda su apreciable familia”, expresó el Necaxa en sus redes.



El 30 de noviembre pasado, cuando se dio a conocer su enfermedad, el plantel de Boca Juniors salió a la cancha con una pancarta de apoyo antes de disputar su encuentro por la Liga Profesional contra Newell’s: “Fuerza Alfredo Chango Moreno. El mundo BOCA está con vos”. A su vez, instituciones mexicanas habían difundido recados para reunir a donantes de sangre y plaquetas para su recuperación.



Moreno formó parte de los planteles que fueron bicampeones en la temporada 1998/1999 y la Copa Libertadores 2000 y 2003. De hecho a principios de 2000, cuando Martín Palermo estuvo lesionado, jugó varios partidos en la Libertadores donde en la zona de grupos le convirtió cinco goles al Blooming de Bolivia en una goleada 6-1 por la Libertadores y tres a Chacarita por el Clausura del mismo año.



En aquella Libertadores de 2000, Moreno se caracterizó por su olfato goleador y buen cabezazo a pesar de no ser un atacante de gran altura, pero resultó una buena carta para Bianchi, que tuvo en el Chango y en Antonio Barijho dos buenos relevos hasta el retorno de Palermo en aquella noche histórica del 24 de mayo de 2000 cuando volvió el Titán y marcó el tercer tanto en la goleada y eliminación a River Plate. El santiagueño disputó 38 cotejos con la camiseta boquense y convirtió 18 goles.