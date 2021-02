Millones de litros de residuos cloacales se tiraron al lago San Roque

El intendente Daniel Gómez Gesteira presentó hoy una denuncia penal contra las autoridades de la Cooperativa Integral tras haberse detectado el volcamiento de millones de litros de líquidos cloacales hacia las aguas del lago San Roque. Se hizo un relevamiento del estado en que se encuentra la estación de bombeo Nº 4, ubicada en la costanera frente al Monumento al Brigadier Juan Bautista Bustos, y se hizo una presentación en la fiscalía de turno para que se investigue el hecho.

Los volcamientos se registraron durante el día de ayer en la planta operada por la Coopi donde el día sábado, se registró una aparente falla en el sistema eléctrico que derivó en la puesta en marcha de un motor diésel. El funcionamiento de este dispositivo generó un intenso humo en el sector y muchos vecinos reportaron un principio de incendio.

Algunas horas después, personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental detectó el surgimiento de lagunas de líquidos cloacales en la zona del ACA y sobre la costanera que caían al embalse a través de los desagües pluviales.

«Estamos preocupados como estado municipal y como vecinos por esta situación que se dio en la estación de bombeo Nº4, en la calle Nahuel Huapi y en plena costanera de Villa Carlos Paz. Ayer por la tarde, vivimos una situación compleja que tiene que ver con volcamientos de líquidos cloacales. Se formaron como lagunas que iban creciendo de tamaño hacia dentro del ACA y en desagües pluviales que han sido utilizados para hacer volcamientos hacia el lago San Roque. Estamos hablando de desagües capaces de evacuar 400 mil litros por hora y estamos hablando de 12 horas de volcamientos, lo que se traduce a que millones y millones de líquidos cloacales han sido volcados a nuestro lago por quien tiene hoy el control y el manejo de estas instalaciones»; aseguró el intendente Gómez Gesteira, quien brindó una conferencia de prensa.

«Por esta razón, nos hemos presentado esta mañana en el Ministerio Público Fiscal para hacer una presentación. Hemos aportado también documentación sobre una supuesta contaminación originada por esta misma prestataria desde la planta de tratamiento de Costa Azul, un hecho que ha sido denunciado en la gestión pasada. La verdad que esto escape a cualquier tipo de análisis y responde a la situación que está padeciendo el vecino de Carlos Paz por el accionar de esta cooperativa. Líquidos cloacales sin tratamiento que ha sido tirado por doce horas, en millones de litros al lago San Roque. No podemos pensar que esta situación no tenga correlación con el entramado político que se ha montado en nuestra ciudad para defender a esta cooperativa, con sectores opositores bien identificados y actores gremiales que saben muy bien que el 26 de febrero deberán entregar el servicio. Esto lo único que demuestra es falta de previsión y el fundamento de por qué el municipio de Carlos Paz debe recuperar el agua y las cloacas. No podemos seguir tolerando estas situaciones»; añadió.

«No les importa nada, no tienen plan de contingencia ni previsión y lo único que hacen es buscan mantener su cuota de poder. Después tenemos que escuchar, como sus aliados políticos, no dicen que debemos mirar y proteger el lago. Son discursos vacíos que nuevamente son tapados por la realidad misma. Sepa el vecino que los Caserio, Iosa, Felpeto, Serna, Gispert, son todos cómplices de esta situación y están planificando una agenda de violencia, con asambleas, escraches y movilizaciones. Esta gente sigue contaminando, dicen que prestan un servicio de excelencia y lo que hacen es tirar los líquidos cloacales al lago San Roque. Tiraron caca pura al lago y después tendremos que padecer nosotros la aparición de las cianobacterias», denunció.

Por su parte, el asesor letrado Darío Pérez agregó: «Se formuló una denuncia el día 31 de enero y tienen correlación con la presentación radicada en 2019 con el mismo objeto, que se amplíe la investigación por la posible comisión del delito de contaminación ambiental. Hemos presentado numerosas pruebas, imágenes y videos y pedimos que se ordene un monitoreo de las distintas estaciones, la cloaca máxima y la planta y que se tomen medidas urgentes».

«Es lamentable esta situación, volcamientos cloacales en plena temporada, en pleno enero y en uno de los sectores más visitados por vecinos y turistas. La Coopi ha demostrado que no tienen un plan de contingencia, han demostrado desidia por nuestro ambiente, nuestro lago y una falta de inversión, a pesar de que pagamos el agua y las cloacas más caras del país. Se suman los atropellos, actos de violencia con complicidad de algunas sectores políticos que están pensando en las elecciones. Estamos en una temporada difícil por la pandemia y lo único que les importa es desgastar al gobierno. Han generado una estrategia de violencia sin sustento legal, artilugios, que organizan un grupo de personas ligadas a la cooperativa. Recurren a la violencia y al caos porque ya no tienen recursos legales para sostenerse»; completó Darío Zeino, secretario de Gobierno de la Municipalidad.