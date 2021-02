«Quieren sembrar la violencia en las calles de Carlos Paz»

El secretario de Gobierno de Villa Carlos Paz, Darío Zeino, denunció hoy una movida desestabilizadora en contra del municipio y responsabilizó al arco opositor, la dirigencia de la Cooperativa Integral y el gremio nacional ATE de cualquier situación de violencia que pueda desatarse en el Hospital Sayago. Aseguró también que «se escudan detrás de los médicos, los trabajadores cooperativos y la causas ambientalistas, pero persiguen fines electoralistas».

El funcionario sostuvo que buscan «desatar el caos» sin importarles cómo estas movilizaciones, abrazos solidarios y marchas que realizan impactan sobre la realidad económica y social de la ciudad, perjudicando a la industria turística en plena pandemia.

Zeino dijo que se ha trazado «un plan de acción violento con la intención de desgastar al gobierno de Daniel Gómez Gesteira», frustrar el traspaso del servicio de agua y posicionar posibles candidatos de cara a la próxima elección municipal.

«Lamentablemente, vemos en este conflicto político, que hay sectores políticos y la cooperativa que intentan permanentemente instalar el caos. Incluso se han tenido que disfrazar y se hicieron pasar por médicos. Convocan a marchas, concentraciones, abrazos solidarios con un grupo de sólo cinco o seis médicos que tienen parentesco incluso con ex candidatos a concejales y concejales actuales y que han sido siempre referenciados con sectores políticos. Detrás del abrazo al Hospital Sayago están estos sectores y este el sindicato ATE, que es un brazo político y electoral de Carlos Caserio. Ellos rompieron la mesa de diálogo que hemos tenido permanentemente con el Sindicato de Trabajadores Municipales, anterior a la pandemia. Han impedido el diálogo porque sabían que nosotros íbamos a terminar arreglando y se iban arreglar aquellas pretensiones que nos habían manifestado desde un principio un grupo importante de médicos»; denunció el funcionario.

«Ha venido el ATE a romper con esa mesa de diálogo y de trabajo. En definitiva, lo único que están pretendiendo con la aparición ahora de la denominada Multisectorial, donde están todos los partidos de la oposición que responden a (Carlos) Caserio, (Emilio) Iosa, (Carlos) Felpeto, (Rodrigo) Serna y (Walter) Gispert es desgastar al gobierno para impedir que el 26 de febrero, como primer objetivo, el municipio se haga cargo de la prestación del servicio de agua y como segundo objetivo, lograr el armado de un frente partidario y electoral», añadió.

«El reclamo de los médicos empezó sin ellos y había un reclamo justo y legítimo que nosotros escuchamos. Luego entró ATE con la intención de romper y fuimos cerrando los acuerdos, por lo que ellos fueron quedando solos y en evidencia. No hay que olvidar que ATE es un sindicato nacional, representado por personas de Córdoba que no tienen ningún tipo de legalidad ni legitimidad en nuestra Carta Orgánica ni en nuestras ordenanzas. Hoy por hoy, lamentablemente uno lo observa en cada una de las manifestaciones, habla un médico y cinco dirigentes políticos. Habla un médico y habla el representante del ATE, entonces: ¿a quiénes representan verdaderamente? En ese abrazo que hicieron el viernes pasado, hablaron hasta representantes de la Cooperativa Integral, está claro que es una movida desestabilizadora de la oposición. Se disfrazan y dicen defender causas que tienen una sensibilidad social, como fue en su momento, el traspaso de los trabajadores de la Coopi, pero a la hora de votar para que se concrete, votaron en contra»; sostuvo Zeino.

Consultado sobre las acciones que se vienen motorizando en la ciudad, el secretario consideró: «Hoy el reclamo lo mantienen cinco o seis médicos operadores de la oposición, el resto está de acuerdo con la mejora salarial que se logró y está dialogando a través del STM. En ese abrazo, estaban esos médicos, dirigentes políticos y sindicales y la cooperativa. Esa fue la foto. Son los que están permanentemente amenazando, con hacer un paro hoy, con desatar violencia como acostumbra ATE, porque no les importa nada, no cuidan a nadie y no les interesa nada. Quieren irrumpir violentamente en el hospital, donde hay personas internadas que necesitan cuidados especiales. No tienen ningún derecho, porque el ATE no es un sindicato reconocido. Si los médicos buscan representación en ATE, deben saber que es una medida ilegal como cada una de las manifestaciones que se hacen y los paros que convocan. Nosotros no vamos a permitir ningún acto de violencia dentro del hospital, nosotros no vamos a permitir de ninguna forma que el vecino de Carlos Paz no tenga el acceso a la salud pública por un grupo de violentos».

«Hoy no vamos a permitir que estos violentos que van a venir de Córdoba y todo el arco político opositor con sus dirigentes políticos a la cabeza, que se escudan en cuatro o cinco médicos y dicen representar a los trabajadores de la salud, vengan a desatar el caos. Nosotros hemos acordado con la inmensa mayoría, se han firmado los contratos y ya está resuelta la situación, quedan solamente dos puntos de los planteados al principio cuando no estaba el ATE, que se metió para romper el diálogo. Los vecinos se dan cuenta y evaluarán en su momento lo que yo estoy planteando, el mismo (Walter) Gispert lo ha dicho el viernes pasado, nuestra deuda ha sido generar un frente electoral, eso lo manifestaron en ese supuesto abrazo al hospital. Lo único que están haciendo es abrazar sus intereses políticos, a la dirigencia de la cooperativa y sus beneficios económicos y políticos, utilizan a los médicos y han utilizado a los trabajadores, como cuando lo necesitan se disfrazan de ambientalistas también», finalizó.