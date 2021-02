Alumnos con patologías crónicas podrán asistir a clases con autorización médica

En una reunión que se llevó a cabo ayer en el Ministerio de Salud de la Nación, los directivos de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) propusieron una serie de recomendaciones para reforzar el protocolo vigente de regreso a las aulas en el marco de la pandemia de Covid, que fue elaborado oportunamente por el Ministerio de Educación de la Nación. La semana que viene, en forma conjunta, la entidad que nuclea a los pediatras y el Ministerio de Salud nacional difundirán un documento con lo acordado en este encuentro. Uno de los aspectos en los que los pediatras hicieron hincapié, según pudo conocerse, es que los alumnos en grupo de riesgo frente al coronavirus asistan a clases en forma presencial según el parámetro clínico de cada chico y no por su diagnóstico.

En el protocolo vigente del Ministerio de Educación de la Nación, se describe que quedan excluidos de la presencialidad los adultos (docentes, no docentes) y los alumnos que tengan determinadas patologías (que los hacen más vulnerables frente al Covid), sin embargo, los pediatras remarcaron que no todos los chicos, aún teniendo la misma enfermedad, se encuentran en las mismas condiciones y por lo tanto es el médico tratante el que debe determinar el riesgo y si puede o no asistir al establecimiento educativo. Hasta ahora, según lo descripto en el protocolo "se exceptúa, por ejemplo, a los alumnos con fibrosis quística, diabetes, asma moderada o severa, o con inmunodeficiencias o enfermedad hepática, pero hay que considerar que no todos están en la misma situación", mencionó Omar Tabacco, presidente de la SAP.

"Hay chicos con esas patologías pero con una muy buena calidad de vida, que tiene pocos síntomas y están controlados, entonces, esos niños, niñas, adolescentes, deberían regresar a la escuela si el médico tratante así lo dispone. Esta decisión en manos de las escuelas", agregó el médico. "Los directivos, maestros y los padres deben estar tranquilos sobre este punto, por eso tiene que quedar muy bien especificado", comentó Tabacco, quien también señaló que los alumnos que no puedan concurrir "deben tener garantizada la continuidad de la enseñanza" en sus hogares. La semana que viene, además, se realizará una mesa conjunta entre Educación, Salud y la SAP. A pocos días del comienzo de las clases en forma presencial se están realizando ajustes de último momento ya que a la hora de poner en marcha los protocolos elaborados se advierte que hay cuestiones que no son fáciles de implementar o situaciones que no se contemplaron lo suficiente.

En el encuentro realizado ayer en Buenos Aires estuvieron presentes las autoridades de la SAP, seis representantes del Ministerio de Salud de la Nación, la directora de Niñez y Salud Perinatal junto a integrantes de su equipo y los profesionales que serán los responsables del formato legal del documento que se difundirá en los próximos días y que busca echar luz a esas dudas.