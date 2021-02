Lapegüe subió una selfie desde terapia intensiva y habló de su salud

Buenos Aires. “Hola amigos queridos, estoy cursando el día 17 de internación. Hoy me siento mejor, por eso me tomo este tiempo para escribirles a todos que son tan generosos siempre conmigo y mi familia”, comenzó Sergio Lapegüe su mensaje, junto con una selfie desde la sala de terapia intensiva en el sanatorio de Temperley donde se encuentra internado desde hace dos semanas por una complicación en su cuadro de coronavirus, ya que por ser asmático se lo considera paciente de riesgo.



Tras haber realizado un tratamiento con plasma y recibido oxígeno a través de diferentes sistemas, el periodista dijo que está mejor de ánimo, aunque admitió que está viviendo una “pesadilla”. Sin embargo, no baja los brazos y le prometió a sus hijos Micaela y Elvis y a su mujer, Bochi, “un abrazo interminable”.

Noticias Relacionadas Carmen Barbieri ya respira por sus propios medios



“Ni en mis más remotos sueños me hubiera imaginado estar viviendo esta pesadilla. Todos me dicen que tengo que ser fuerte. Que voy a poder. Les agradezco porque me ayudan y mucho. Los que alientan, los que rezan, los que piensan, los que llaman. Sé que son miles. Gracias de corazón. Porque aquí en esta cama de terapia intensiva con todos los cuidados, se multiplican por centenas los deseos de todos y llegan para apuntalar siempre cuando aparece el bajón”, escribió.



Además, aunque es una persona positiva, admitió que muchas veces le cuesta mantener esa energía: “El optimista por naturaleza a veces no puede serlo siempre. Y lo admito. La vida acá es así. No puedo bajar. No puedo hacer movimientos bruscos simplemente porque mis pulmones lo pueden sentir”.



“Y ahora (los pulmones) están dominados y manejados por el COVID. Solo por ahora. Sí, él tiene el control, pero yo tengo el control de mi mente. Es una pelea fuerte en medio del ring. El que logra respirar gana. El que sabe esquivar los golpes a la larga termina venciendo. Por eso este es mi mensaje a todos los amigos que preguntan y que por obvias razones no puedo responder. Ahora que pude agarrar el celular les digo que estoy peleando hasta el final”, dijo.



Luego, cerró refiriéndose a la imagen que compartió de él en la sala de terapia, lleno de cables y alzando las manos: “Esto es el día a día. Esta foto es mi actitud. Aquí estoy con una cánula de alto flujo de oxígeno. Todo es nuevo. Mi vida será diferente. Aprender a respirar será mi gran desafío. Por ahora con el oxígeno que es mi más preciado aliado y con el afecto de mi familia y de todo el personal médico de la (clínica) Juncal. Gracias, pronto el abrazo será interminable”. (Fuente: Infobae)