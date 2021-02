Guruceta: "Concejales opositores avalaron los hechos de violencia de la Coopi"

Un profundo malestar provocó en el gobierno municipal el rechazo de la oposición al proyecto de declarar el "repudio y preocupación por los hechos de violencia acontecidos en el marco de una movilización de la Coopi en el Palacio Municipal “16 de Julio” la semana pasada.

El bloque de Carlos Paz Unido presentó un proyecto de repudio por la escalada de violencia que inició la Cooperativa Integral contra el municipio la semana pasada donde se destruyeron ventanas y rejas e ingresaron al palacio municipal de manera violenta. Gran sorpresa tuvieron los concejales del oficialismo al ver que toda la oposición no acompañó el repudio.

"Sipos (el sindicato) está en connivencia con la Cooperativa y a su vez los concejales de la oposición, hoy los cinco opositores al gobierno de Carlos Paz Unido, votaron contra estos hechos de repudio, claramente con la connivencia que tienen con la Cooperativa" aseguró el concejal Sebastián Guruceta tras terminar la sesión de esta tarde.

"Presentamos hoy un recurso de repudio por los hechos de violencia del sindicato Sipos, donde se lo detuvo al señor (Gustavo) Valdez (Secretario General del sindicato). "Nosotros de parte del Estado siempre nos hemos puesto acorde a derecho en todas las instancias judiciales para retomar el servicio de agua por todas las barbaridades que ha hecho la Cooperativa en tema gas, cloaca y gas y nosotros hemos denunciado desde el primero momento que el Sipos está en connivencia con la Cooperativa".

Y agregó: "¿Porqué digo que están juntos en connivencia con la Cooperativa? porque hemos estado en todas las audiencias de trabajo, inclusive en el proyecto que mando el intendente Gómez Gesteira para conservar las fuentes laborales, con su antigüedad, con sus sueldo, y en vez del sindicato avalar ese proyecto para mantener las condiciones laborales, no, se juntaron con la Cooperativa como socio político junto a los concejales de la posición para votar en contra de ese proyecto".

Guruceta dijo que hoy "quisimos hacer un acto de repudio para poner en consideración la situación de violencia que claramente tiene una escalada, no solamente solamente estos hechos contra el patrimonio municipio, por ser la intendencia y patrimonio histórico de Carlos Paz, nosotros entendemos escalada de violencia y responsabilizamos al señor (Rodolfo) Frizza y hacemos responsable a Frizza y al sindicato y los concejales, de la integridad física de todos nosotros, de los concejales y los funcionarios municipales. Que es una forma de amedrentar lo que no podían conseguir a través de las instancias judiciales".

"Nosotros hemos sido esclavos de esas resoluciones judiciales por más de 5 años y permitimos que cobrara lo que quiera la Cooperativa, con la tarifa, capitalización, medidores, nosotros nos hemos mantenido firmes en las resoluciones judiciales y hemos tenido un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia y lo que no han conseguido por derecho lo quieren hacer a través de la violencia también, y hoy no quiere respetar el fallo" aseveró.

Y afirmó: "Lo que no pudieron conseguir por la forma de derecho lo quieren hacer por la violencia y esta ha sido la primera situación de violencia que quedó rectificado por todo lo anterior incluso cuando fuimos hacer la verificación a la planta de Cuesta Blanca también hubo hechos de violencia, pero no tan graves como estos. Se vienen una escalada de violencia, que comenzaron con el patrimonio y pensamos que quieran seguir con la integridad física de los funcionarios que hoy están a cargo del Ejecutivo y del cuerpo legislativo".

Por último dijo que "por lo tanto se repudia se hace la advertencia generalizada por parte del cuerpo legislativo y lamentablemente, los concejales de la oposición, qué son empleados prácticamente de la Cooperativa, lo que han hecho es no han votado este proyecto justificando la violencia institucional de parte de la Cooperativa y el Sipos para tratar de amedrentar por la violencia al intendente municipal, y nosotros jamás vamos a hacer un paso al costado. El día 26 de febrero ratificamos que vamos a recuperar el servicio de agua y esperemos que no se amplíe la violencia por parte de los directivos de la cooperativa y vamos a hacer los que hemos prometido en campaña, que es recuperar el servicio de agua".

La oposición

"La oposición no tiene lógica" dijo Guruceta. "Porque si vemos que han atentado contra el matrimonio municipal rompiendo rejas y ventanas, donde quisieron impedir una asamblea democrática que es Carlos Paz Gas, donde es el fiel reflejo de la inutilidad manifiesto de la cooperativa en tema gas, entraron asamblea violentamente y también la forma de manifestarse jurídicamente han perdido el juicio que han iniciado. Hoy Sipos en vez de proteger los empleados los ponen de rehenes, como cabeza de playa, y desde atrás mira Frizza y toda la dirigencia de la Cooperativa. Claramente están utilizando los trabajadores., El intendente ha tenido la voluntad de mantener las condiciones laborales y la gerencia de la cooperativa y Sipos que son cómplices de esto, no han querido. La oposición privilegia su vínculo con la Cooperativa por sobre la institucionalidad y lamentablemente no le ponen un freno a esta situación, lo que hacen es no votar escudarse en sus intereses particulares con la Cooperativa y dejaron a Carlos Paz Unido votando este repudio solos".