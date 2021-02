La carta de la ex novia del acusado a Úrsula Bahillo

Se trata de Belén Miranda, quien se encontró con la adolescente de 18 años días antes de ser asesinada. "A veces me siento culpable y necesito decírtelo", escribió.

"Ay Úrsula, qué mierda todo esto. Te escribo con un nudo en la garganta y un dolor muy profundo que me parte el pecho. Empujo estas palabras desde donde puedo, con las fuerzas que me quedan, recordando tu valentía, tu mensaje preguntándome si podíamos juntarnos urgente. Te juro que suponía por qué me hablabas, por eso nos encontramos el jueves, después de tanto tiempo sin vernos", señaló Belén, en el texto publicado en la cuenta de Facebook de La Garganta Poderosa.

"No puedo borrar de mi mente ese preciso momento donde nos vimos: nos abrazamos y no me soltabas. Ya sabía todo, ya imaginaba tu dolor, ya me reconocía en tu sufrimiento por haber pasado lo mismo. Todavía te siento con todo ese miedo a morir y la necesidad de desahogarte; Úrsula, todavía te siento desesperada, te miro a los ojos y veo el terror que tenías de ser una más en una lista enorme de femicidios", continuó.

"Debo confesarte que a veces me siento culpable y necesito decírtelo. En ocasiones tengo esa sensación horrible de que podría haber hecho algo más por vos, pero también estaba asustada y sólo quería irme para estar con mis hijos", aseguró la joven.

Miranda, en otro pasaje de la carta, recordó que el acusado, al enterarse de ese encuentro, tuvo una violenta reacción.

"Ahí volvieron los insultos porque te juntaste conmigo, las amenazas de que nos iba a matar a las dos", dijo.

Sostuvo, además que ella denunció a Matías Ezequiel Martínez en 2017 y el acusado "igual aparecía por mi trabajo, no pude volver a mi casa por dos meses".

"Te agradezco. Por confiar en mí para salir de esa oscuridad envolvente, pero también por mostrarnos que debemos gritar, que el silencio no es opción jamás", cerró en el texto.