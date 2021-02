Cosquín: La despedida de un hijo

Por Rodolfo Milani (hijo)

Gracias por tanto.

Me hiciste siempre sentir orgulloso de ser tu hijo, de ser el hijo del Rodi, de ser el hijo de ese tipo bueno que no dudaba en ayudar a cualquiera que lo pueda necesitar, de ser el hijo de ese tipo comprometido, respetado y reconocido, de ese tipo que dejaba su vida por sus amigos.

Fuiste un gran padre, un gran consejero, te admiré siempre y siempre intenté aprender de vos; me enseñaste, entre miles de otras cosas, a tener empatía, a que me duela el dolor del otro y que me alegre su felicidad, me llenaste de valores y principios.

Fuiste mi héroe cuando era chico y mi ejemplo cuando crecí.

Dejás una familia que te ama porque vos nos enseñaste a amarnos. Ojalá pueda ser un padre como vos. Te amo siempre.