El preservativo cada vez se usa menos

El 13 de febrero es el Día Internacional del preservativo, una fecha propuesta por la Fundación para el Cuidado del Sida (AIDS Healthcare Foundation), ligada al “Día de los Enamorados”. La efeméride tiene el objetivo de promocionar el uso de esta protección, que presenta un 98 por ciento de efectividad para prevenir infecciones de transmisión sexual – ITS – y embarazos no intencionales, si se utiliza siempre y de manera correcta.

En adherencia, el Ministerio de Salud entregará preservativos y realizará test para la detección de ITS, además de pruebas para Covid-19 este sábado 13, de 17 a 19, en el Paseo del Buen Pastor de la capital provincial.

Es importante destacar que el uso del preservativo es un derecho de todos y todas, ya que es una protección fundamental para prácticas sexuales saludables. El preservativo es gratuito y está disponible en los centros de salud y su acceso no tiene requisitos ni límites en cantidad.

Asimismo, los testeos para la detección de ITS pueden solicitarse durante todo el año en distintos centros de salud. En este sentido, el Hospital Rawson realiza estas pruebas, de lunes a viernes, de 8 a 9:30, por orden de llegada.

Respecto al Día Internacional, Diosnel Bouchet, a cargo del Programa Provincial de VIH/sida, ITS y Hepatitis, expresó: “Es una oportunidad para intensificar la promoción del uso del preservativo, práctica que en los últimos años presentó un notable relajamiento”. Y advirtió: “Debemos continuar en el trabajo de revertir este problema, ya que el preservativo es el método más efectivo para prevenir el VIH/Sida y otras ITS, además de evitar embarazos no intencionales”.

En este sentido, desde el Programa Provincial se realizan durante todo el año distintas actividades enmarcadas en la propuesta Más preservativos, más salud. Se trata de un dispositivo mediante el cual se promueve una distribución regular y acorde a las demandas de los y las usuarias, se intensifica la difusión de información relacionada al uso correcto y de acceso, con el objetivo que las personas lo integren en sus prácticas sexuales habituales.

El equipo de especialistas subraya la importancia de la Educación Sexual Integral, acercar información y presentar el preservativo a edades tempranas – antes del inicio de las relaciones sexuales. Además, sostiene que una estrategia clave es instalar dispensers en lugares no formales para favorecer el acceso las 24 horas.

Recomendaciones para el uso adecuado del preservativo

Es fundamental que se utilice con gel lubricante para evitar la ruptura y el deslizamiento, además de generar una experiencia placentera. El gel debe ser de base acuosa y nunca de base oleosa, como la vaselina sólida y otras cremas de uso cosmético, ya que deterioran el látex perdiendo calidad.

Para que el preservativo cumpla con su efectividad debe usarse siempre, en todas las relaciones y en todos los momentos del encuentro sexual, colocándoselo antes de la penetración oral, vaginal y/o anal, hasta finalizar la actividad. Luego de cada práctica debe desecharse y utilizar otro, y nunca reutilizarse.

Es clave que el condón esté “al alcance de la mano” para que no se pierdan oportunidades de utilización.

En cuanto a su adquisición, debe revisarse la fecha de vencimiento, que el envoltorio esté intacto, y portarse en lugares donde se resguarde de presiones o dobleces para evitar que se rompa el envoltorio. Si el preservativo estuvo expuesto al medio, no debe utilizarse, ya que puede haberse desecado, lo que favorece la posibilidad de ruptura.

Se recomienda que la apertura del envoltorio se realice en forma longitudinal con los dedos, y no utilizar elementos cortopunzantes ni los dientes.

Para colocar el preservativo, el pene tiene que estar erecto, desenrollarlo hasta la base y retirarlo antes que se entre en estado de flaccidez, anudarlo y desecharlo en el cesto de residuos.

Para consultas, el Programa Provincial de VIH/sida, ITS y Hepatitis Virales cuenta con la línea telefónica 0351- 4338919, el correo electrónico programaprovincialsida@hotmail.com y también una página de Facebook: Programa sida Córdoba.