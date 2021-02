La cerveza cordobesa que llegó a los mercados internacionales

La empresa familiar Peñón del Águila comenzó a elaborar cerveza artesanal en el año 2013. A partir de un arranque prometedor, en el 2016 armaron una planta modelo ubicada en Malagueño que les permitió aumentar significativamente su volumen de producción.

Federico Roggio, director comercial de la firma, comenta: “Fue una apuesta grande. Pasamos de hacer 5 mil litros mensuales a 60 mil. Al año siguiente llegamos a 250 mil y después superamos los 300 mil litros mensuales, que es donde nos mantenemos hoy”.

Actualmente sus productos tienen presencia en 23 provincias y cuentan con 15 franquicias a lo largo del país, con vistas a abrir otras 5 en este año. Si bien la pandemia afectó gravemente a sus principales clientes, los bares y locales gastronómicos, la empresa pudo continuar creciendo ya que el consumo se mudó a los supermercados y vinotecas. “Antes vendíamos más barriles que latas y hoy es a la inversa. Reemplazamos el volumen de un lado a otro y terminamos creciendo. Hoy estamos en casi todas las cadenas de supermercados”, afirma el director comercial de la firma.

Por otra parte, al inicio de la cuarentena aprovecharon para sumar nuevos productos. Así surgió Peñón Destilería, donde elaboran dos marcas de gin y latas de gin tonic listas para tomar. A pocos meses de haber comenzado, estas novedades ya representan el 40% de su facturación. Al respecto Roggio comenta: “Hay mucha demanda de productos artesanales y saludables que no tengan conservantes, aditivos o clarificantes, a diferencia de los productos industriales. Además, esta nueva línea nos da más capacidad, más masa crítica para tener más posibilidades de exportar y llegar a importantes importadores”.

La apuesta por la internacionalización

El ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Accastello, felicitó a la cervecera cordobesa y destacó el trabajo que durante la pandemia desarrolló la Agencia ProCórdoba en el acompañamiento a las PyMEs y a las empresas: “Uno de los objetivos que nos propusimos desde nuestra llegada al Ministerio fue la internacionalización de la producción cordobesa. Por eso felicitamos a dueños, directivos y trabajadores de Peñón del Águila por su llegada a los mercados internacionles. Desde nuestro Ministerio trabajamos fuertemente el año pasado en fortalecer el círculo virtuoso de más producción local, más empleo genuino y más exportaciones, adaptándonos al nuevo contexto mundial y a las nuevas exigencias de los mercados”.

“Peñón del Águila es una muestra más de cómo las empresas se reinventaron haciéndole frente a la realidad económica para seguir creciendo. Porque como afirma el Gobernador, Córdoba no para”, dijo el Ministro.

En cuanto a las perspectivas para el 2021, Accastello señaló: “Vamos a tener que trabajar conjuntamente con el sector privado porque va a ser un año de inversiones productivas y de grandes desafíos de gestión que tenemos que encarar con la mayor inteligencia y el máximo profesionalismo”.

En 2018 la firma participó en el Programa de Asistencia InCompany de la Agencia ProCórdoba, del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, que les permitió contar durante 6 meses con el acompañamiento de dos consultores en comercio exterior. Durante ese tiempo se identificó con gran potencialidad al mercado chileno y se gestionó una misión comercial a este destino. ProCórdoba proveyó asistencia económica para el viaje y junto a la Embajada Argentina en Chile se armó una agenda de reuniones con importadores y distribuidores.

Fue en esa misión comercial que conocieron al cliente con el que recientemente pudieron concretar su primera venta después de un proceso de negociación, cotización, registro de marca, de producto y cumplimiento de otros requisitos. Enviaron 10 estilos de cerveza artesanal en lata al país vecino.

“No sabíamos nada sobre exportar. Si bien ya habíamos tenido alguna experiencia esporádica con Paraguay y Estados Unidos, esta exportación a Chile es la primera dónde venimos haciendo bien los deberes. Desde las rondas de negocios, evaluación del importador, visitas a los puntos de venta, depósitos y donde a futuro nos queda un vínculo fuerte con el cliente”, explica Federico con respecto al trabajo realizado y agregó: “Cuando una empresa no exporta eso no está dentro de las prioridades, si no tenés a alguien que te ayude y empuje a avanzar, cada vez es más difícil y los vas postergando. ProCórdoba nos brindó seguimiento y asistencia día a día y nos abrió mucho la cabeza porque cada país es muy diferente. Sobre todo en Argentina es difícil cuando se trata de exportar productos que no son commodities”.

Actualmente la empresa está enfocada en colocar sus productos en los países limítrofes y en proceso de abrir los mercados de Brasil, Bolivia, Perú y Uruguay con importadores ya confirmados.

Otro objetivo importante para el corto plazo es el mercado de EEUU, donde trabajan en un ambicioso plan que les permitirá hacer crecer su marca en este país y armar una compañía con una estructura base en Florida. “Nosotros llevamos adelante el proyecto, pero asociándonos con otras marcas líderes de cervezas artesanales de Latinoamérica, para llegar fuerte de arranque haciendo algo que tenga impacto, ya que se trata de un mercado muy grande y muy competitivo”,concluye el director comercial de Peñón del Águila.