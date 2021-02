Los comercios esperan a los enamorados ¿Qué eligen los carlospacenses?

Muchas personas aseguran que una fecha no es necesaria a la hora de hacer un regalo o tener un acto de amor hacia su pareja. Pero aún así, el 14 de febrero de cada año no deja se ser la fecha elegida por la mayoría para celebrar junto a sus pareja y por supuesto no puede faltar el regalo.

"La gente aprovecha esta fecha para hacer una atención, históricamente los bombones no fallan" aseguró Daniela del local Bonafide. "Después tenemos peluches que también se elijen mucho. Tenemos desde $300 detalles algo armado y el que viene con todo el amor del mundo tiene enormes peluches con luces y le pueden armar la frase".

Por su parte, Francisco de Whisfull aseguró que las ventas las realizan "chicos de entre 20 y 30. La gran mayoría busca peluches es el clásico, acá nosotros siempre armamos un pack, algunos con golosinas algo meloso. A partir de los $140 ya tenemos algunas cosas. También algo más para la noche ya que viene con una copa de champagne, y vino espumante a partir de los $700 una pack bien armado".

Otras de las opciones la tiene el rubro gastronómico, la cena por lo general es infaltable en las parejas que deciden salir a festejar. Diferentes restaurantes de la zona preparan menú especial para ese día, en su mayoría consiste en las estructura clásica, plato de entrada, plato principal, postre y por supuesto una copa champagne para brindar.