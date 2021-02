Carlos Menem será velado en el Salón Azul de la Cámara de Senadores

Los restos del ex presidente Carlos Menem, quien falleció este domingo a los 90 años, serán velados en el Salón Azul del Senado de la Nación a partir de este domingo o de este lunes.

Así lo confirmaron a NA fuentes oficiales, luego de que se conociera la decisión de sus familiares, que harán uso de los honores que se le guardan a los ex mandatarios nacionales.

"Hablé con Cristina y me dijo que su secretaria privada ya está en eso y que tendrá todos los honores de un ex presidente", señaló el presidente Alberto Fernández en declaraciones al canal C5N sobre el velatorio del ex mandatario.

Los detalles sobre la hora y fecha del último adiós al riojano todavía no estaban cerrados y se aguardaba las disposiciones de la familia.

En el Congreso fueron velados en los últimos años los ex presidentes radicales Fernando de la Rúa, en 2019, y Raúl Alfonsín, en 2009.