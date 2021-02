La carta de amor escrita por un soldado realista en 1813

El Archivo General de la Nación 14 publicó una carta de amor con poema de un soldado realista fechada el 27 de noviembre de 1813. La carta fue interceptada por las fuerzas patriotas.

Plata Noviembre 27 de 1813

Mi más estimada señorita, con el mayor gusto de mi corazón tomo la pluma, para saber de tu salud que es la que importa para mi consuelo en estos remotos países que por instantes imagino estar en tu amable compañía. Desde ahora seis meses en que me cerraron los caminos no he sabido de tu existencia, pero es al día en que las armas del Rey, han triunfado sobre los rebeldes he tenido la gloria, satisfacción y un inexplicable gozo de dirigirte esta siempre con la satisfacción de que quien de veras ama nunca olvida, y mientras tanto Dios se sirva disponer de las circunstancias del día me ofrezca a tu fina voluntad siempre todo tuyo

Pedro José Gutiérrez y Blanco

Sra. Doña Felipa Miranda

Filis del alma mía

Mi adorada Palomita

de mis males el recreo

apreciada Felipita

””””””””””””””””””””””””

Eres de mis potencias

la completa alegría

y el consuelo de mis males

””””””””””””””””””””””””

Las angustias más fatales

tu memoria me las quita

porque tu eres vida mía

””””””””””””””””””””””

Y lo más fino y brillante

de mis glorias el trofeo

eres dueño de mi alma

”””””””””””””””””””””

Por fin no veo momento

de abrazarte mi vidita

ruego al cielo me conceda

””””””””””””””””””””””

Ay fortuna hay desvelo

Hay terrible suerte mía

Cuando llegara ay día

Que yo goce de mi cielo