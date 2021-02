El hospital Sayago no adhirió al paro organizado por ATE

Finalmente no se realizó la medida anunciada por el sindicato ATE de un paro por 48 horas en el hospital municipal Gumersindo Sayago. En un comunicado en su red social, habían anunciado un paro de 48hs en casi en su totalidad, que afectaba al 90% de la atención médica, salvo la guardia mínima y Covid. Pero según pudo conocer EL DIARIO, finalmente no ocurrió y el personal médico no acompañó la decisión del sindicado funcionando el fin de semana con total normalidad.

Cabe recordar que el gremio ATE no es reconocido por las autoridades de la ciudad y cualquier decisión que tomen con respecto al área de salud de Carlos Paz se consideraría una medida ilegal e ilegítima.