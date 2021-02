Carlos Paz: escuela recurre a Change.org y recolecta más de 7 mil firmas

El IPEM 190 Carande Carro recurrió a la plataforma Change.org para que tener un edificio. La escuela que que brinda educación secundaria a más de 600 jóvenes, lucha por un edificio desde sus orígenes. "Aún habiendo recibido donaciones particulares para tal fin, el Gobierno de la Provincia de Córdoba incumple y posterga su compromiso con la educación pública".

En 2018 demolió el edificio precario, sin proporcionar aún a esa comunidad educativa un espacio físico -ni siquiera el provisorio acordado- en el cual funcionar.

Tras consensuar el proyecto del nuevo edificio con autoridades, padres y docentes, lo han modificado unilateralmente cambiando sus materiales: pretenden colocar techos de chapa, con lo cual volvería a funcionar en un "galpón" totalmente inadecuado a su esencial función educativa. Para firmar hay que acceder aquí.

Marcha

Ayer un grupo de docentes y padres marcharon por las calles céntricas en reclamo del edificio inconcluso.

Tras declararse en asamblea permanente, reclamando y exigiendo se cumpla con las promesas que dio el gobierno provincial, el IPEM denunció el atraso de las obras, tanto del edificio original como de los provisorios, dos galpones ubicados sobre calle Atenas.

Todos los lunes se reúnen en la plaza del Cas, pero esta vez decidieron movilizarse hacia el centro para extender el reclamo.

"Hoy tenemos dos galpones, uno de ellos tiene una obra casi finalizada pero tienen que terminar los techos y los cerramientos" aseguró Dardo Quiroga, delegado del colegio. "En el galpón dos se está recién empezando a finalizar algunas reparaciones. De adentro falta todo y el baño no está en condiciones para el dictado de clases. No sabemos los tiempos reales, de cuando van a finalizar las obras y no tenemos la posibilidad de volver al anterior edificio (demolido). Los avances han sido muy lentos de lo que se prometió. Este año empezaron 20 días después, paralelamente tenemos la escuela madre, la cual está demorada en los planes de avances de obra" sentenció.