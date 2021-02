Dalma Maradona: «¿Qué más falta para meter a Matías Morla en la causa?»

Buenos Aires. Las conversaciones privadas del cuerpo médico vinculado a los últimos día de Diego Maradona siguen dando que hablar. Mientras se aguarda que se periten los celulares de Diego, algo que ocurrirá desde este viernes, las sucesivas filtraciones de los audios revelaron unas cuantas irregularidades en torno a la operación por un hematoma en su cabeza y posterior intervención domiciliaria a la que fue sometido el astro.



En esta oportunidad, la charla involucró a la psiquiatra Agustina Cosachov y al psicólogo Carlos Díaz, dos de los imputados en la causa por el fallecimiento de Diego, entre los que también están su médico personal, Leopoldo Luque, y los enfermeros Dahiana Madrid y Carlos Almirón. Y la que explotó en las redes fue Dalma Maradona, la hija mayor de Diego y Claudia Villafañe. La actriz se hizo eco del diálogo entre los profesionales, y apuntó contra su principal enemigo: el abogado Matías Morla, el último apoderado de su padre.



Mientras guarda reposo por haber dado positivo de coronavirus, Dalma se refirió a la conversación que publicaron Página/12 e Involucrados de todo y que agrupó Rodrigo Lussich en Intrusos. En el ciclo de América, el periodista relató un mensaje de audio que le envió Díaz a Cosachov, previo al primer encuentro con una de las hijas del astro: “Mañana voy a juntarme con Gianinna para saber esto del pasado de Diego, ver qué tomó, que no tomó, bla, bla, bla”, informó el psicólogo, que continuó con el dato que lo vincula directamente con Morla.



“Me va a preguntar probablemente de dónde salí yo. Le digo que me convocaste vos, que nos conocíamos porque yo laburo en adicciones y consideraste que faltaba un psicólogo. Porque si yo le digo de una que es a través de Matías, pierdo toda autoridad para ellas y diga lo que diga les va a chupar un huevo”, analizó Díaz, y tuvo el respaldo de su colega. “Excelente, obvio, que del ambiente consideré que eras la mejor opción”, avaló la psiquiatra.



Pero lo que terminó de enfurecer a Dalma fue un comentario de Díaz a la psiquiatra: “Agus, si sale bien Diego esto puede ser algo que quede para la posteridad. O perdemos la matrícula y vamos en cana o somos semidioses”, comentó. La integrante de Un día perfecto (Metro 95.1) unió las dos frases y publicó su descargo en su cuenta de Instagram.



“Acá están los SEMIDIOSES mentirosos hdp, pero gracias Carlos por darnos el dato de quién te contrató... ¿Todos sabemos de qué Matías habla, no?, preguntó subrayando el Matías en el texto y respondiendo en la misma imagen: “¿Cuánto falta para meter a Matías Morla en la causa?”.



En otras publicaciones, la actriz aclaró que lo que salió publicado en los medios de comunicación “son los chats que tiene la justicia”, y aclaró que piensa seguir con su postura hasta que se haga justicia. “¡Nunca voy a parar de poner cosas hasta que vayan presos los que tengan que ir! Si les jode, no me sigan... PORQUE NO VOY A PARAR”, cerró. (Fuente: Infobae)