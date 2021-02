¿Cómo será la vuelta a clases en el Carande Carro?

Tras el reclamo que hicieron directivos, padres y docentes, el gobierno de la Provincia de Córdoba anunció que no volverán a las aulas los estudiantes de los establecimientos educativos que no se encuentren en condiciones y que nuevamente se utilizará la modalidad de clases virtuales. Tal es el caso del colegio Carande Carro de Carlos Paz, un modelo de desidia que empujó a una situación de precariedad a cientos de alumnos que llevan años reclamando por un nuevo edificio.

El IPEM 190 Carande Carro viene padeciendo el atraso de las obras del edificio original como de los provisorios, dos galpones ubicados sobre calle Atenas donde resulta imposible el dictado de clases.

Hay importantes deficiencias, la empresa que lleva adelante los trabajos no logró cumplir con el calendario previsto y el gobierno provincial sigue sin dar respuesta al reclamo de la comunidad educativa.

Este jueves, la secretaria de Educación de la Provincia de Córdoba, Delia Provinciali, reconoció que «es una responsabilidad de parte del Estado llegar con todas las cuestiones de bioseguridad» y dijo: «Si no están dadas las condiciones, nosotros hemos indicado que funcionara bajo el formato de escuela remota hasta tanto estén garantizadas las condiciones».

En ese mismo sentido, desde la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba confirmaron que no habrá vuelta a clases en los establecimientos donde no están dadas las condiciones mínimas para la presencialidad. «Si no están dadas las condiciones, habrá que seguir en forma virtual»; indicó Zulema Miretti, secretaria adjunta del gremio.

Desde el colegio Carande Carro, confirmaron que se propuso el inicio de clases en forma virtual debido a que ni siquiera se encuentran finalizados los galpones que forman parte de la estructura provisoria del colegio.

«En un primer momento, se nos había dicho desde la dirección que tendríamos un espacio preparado para el inicio del ciclo lectivo, pero luego aparentemente se desmintió y lo cierto es que no van a estar las condiciones para la presencialidad. No hay certeza de cuándo se va a dar esa fecha, por lo tanto nuestro formato va a ser todo en forma virtual. Está mañana se realizó el cambio también de lo que son las equivalentes, esos chicos iban a rendir de forma presencial y está mañana nos informaron que iba a se de forma virtual. Claramente el edificio no está en condiciones»; denunció un docente de la institución.

«El año pasado se tuvo que transitar la pandemia y este año, esperamos tener esa la posibilidad de que los chicos vuelvan a las aulas. La modalidad virtual en una comunidad educativa como la nuestra, hace que muchos no pueden acceder la tecnología necesaria y entonces se vaya afectando su educación»; completó.