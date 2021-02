Grave denuncia contra una clínica privada de Carlos Paz

Nuevamente, se suceden graves denuncias contra el Sanatorio Privado Punilla de la ciudad de Villa Carlos Paz. Esta vez, una vecina aseguró que fue testigo del «colapso» de la clínica privada, cuando en plena temporada, un sólo médico quedó a cargo de toda la guardia.

No se trata de la primera vez en lo que va de esta temporada, que vecinos y turistas advierten por la falta de personal en el establecimiento privado y que relatan las complicaciones (en algunos casos con consecuencias fatales) que deben afrontar por la falta demora en la atención.

Janet Romero es vecina de Villa Carlos Paz y sostuvo a EL DIARIO: «La llevé a mi mamá diabética con 60 de glucosa y había una demora de tres horas y media. Cuando le informo que necesitaba un médico porque sino entraría en coma diabético y tenía miedo de no despertarla más, me dijeron que había un sólo médico de guardia para todos. Había un chico con peritonitis que esperó una hora, un hombre de 80 años con cáncer que estuvo tres horas descompuesto en un auto porque no tenían silla de ruedas y así otros veinte pacientes más que estaban esperando».

«No sólo eso, el médico también era quien recibía los traslados con Covid. O sea que nos exponía a todos, por más que usara protección. La verdad que una vergüenza el Sanatorio Punilla, no sé que espera el director para mejorar o renunciar. No pueden tener un sólo médico de guardia»; denunció en una carta enviada a nuestra redacción.