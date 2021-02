Hay coronavirus en el lago San Roque: ¿Puede contagiarnos?

Durante esta semana, hubo dos presentaciones en la justicia de Villa Carlos Paz por la contaminación que padece el lago San Roque. Al proceso de eutrofización que padece desde hace años y se evidencia por las algas y cianobacterias, ahora se le suma la detección de coronavirus en las aguas. Sin embargo, no hay estudios científicos que puedan determinar si esos rastros podrían llegar a contaminar a una persona.

Al igual que ocurre en todo el mundo, científicos están analizando si el virus -que se libera del organismo humano a través de la materia fecal- puede sobrevivir en ambientes como podría ser un curso de río o un lago. Hasta el momento, las muestras extraídas de Villa Carlos Paz, La Falda, Valle Hermoso y Bajo Grande (Córdoba) sirven para monitorear el avance de la pandemia con ciertas limitaciones, ya que apenas el 35% de la población cuenta con redes cloacales en sus domicilios.

Al día de la fecha, no se ha probado que pueda una persona contagiarse por ingerir agua del lago ni del río.

El lago se ha convertido en un peón más en un tablero de disputa política, dirigentes opositores cercanos a la Cooperativa Integral (en plena disputa con el municipio) pidieron el cierre de los balnearios en temporada y responsabilizaron a las autoridades provinciales y municipales por la situación del lago. Lo llamativo del caso, es que se llamaron a silencio ante las denuncias por los volcamientos de desechos cloacales que se detectaron desde las estaciones operadas por la Coopi.

La primera fue formalizada por el concejal Daniel Ribetti y el ex candidato a intendente Emilio Iosa, quienes fueron duramente cuestionados por representantes del sector turístico, luego que exigieran la clausura preventiva del lago y los balnearios del río San Antonio. En su presentación, aseguraron haber detectado altos niveles de líquidos cloacales, cianobacterias y Covid-19, pese a que reconocieron: «No tenemos la certeza de que pueda infectar».

Lo cierto es que la denuncia no dice nada nuevo, desde hace décadas el lago San Roque viene padeciendo un proceso de marcado deterioro y durante los últimos años, se ha avanzado en la construcción de redes cloacales y plantas de tratamientos y tareas de remediación, con la intención de frenar esa situación que sin el compromiso de toda la ciudadanía, los gobiernos nacionales, provinciales y comunales (porque se debe involucrar toda la cuenca) será imposible de revertir.

Desde el municipio, consideran que se trata más de una operación política que de una denuncia con sustento jurídico. «Iosa y su grupo son aliados de la Coopi y está claro que buscan hacer más ruido que otra cosa. No es casual que en plena temporada y en medio del conflicto por el traspaso del servicio de agua, salgan con algo así. Por supuesto que si uno dice el lago está contaminado y ahora encima tiene COVID-19, causa un impacto. Pero lo cierto, es que ningún gobierno hizo más por el lago San Roque que el gobierno de Carlos Paz Unido (tanto en la gestión de Esteban Avilés como durante este mandato). Con respecto al coronavirus, se basan en un estudio que se hizo sobre las aguas residuales no sólo de Carlos Paz, sino también de La Falda y de la ciudad de Córdoba, aunque eso no lo digan, y que obviamente arroja que existen pequeñas cantidades de coronavirus en los ríos y embalses de nuestra región. Como ocurre en todos los cursos de agua y embalses del mundo, no es algo local ni regional. Porque el cuerpo libera el virus a través de los desechos, la verdad que plantear esto como una excusa para pedir el cierre de los balnearios, es -por lo menos- irresponsable»; denunciaron desde el Palacio «16 de Julio».

Asimismo, cuestionaron que durante la conferencia de prensa que hicieron días atrás, Iosa y Ribetti calificaran como «cortina de humo» la denuncia que se hizo contra la Cooperativa Integral por los volcamientos de líquidos sin tratamiento al lago. «Hay tienen un hecho concreto, no una especulación, y qué hicieron al respecto. Minimizaron un hecho gravísimo que atenta directamente contra el estado del lago San Roque y que ha sido probado tiempo atrás, porque se dio intervención a la justicia y la Policía Ambiental cuando arrojaron líquidos sin tratar desde la planta de Costa Azul. Entonces, queda claro que se mueven para la tribuna y por la campaña, por suerte los vecinos de Carlos Paz los conocen muy bien y saben que el 26 de febrero (cuando se hará efectivo el traspaso del servicio de agua), se acabará esta campaña sucia que lleva adelante la Coopi y sus aliados».

Es importante destacar, que el miércoles pasado por el gobierno municipal contra la Cooperativa Integral por el volcamiento de líquidos cloacales sin tratamientos desde una estación ubicada en la costanera de Carlos Paz.