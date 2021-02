La historia sin fin: así está el Carande Carro a un mes del inicio lectivo

Tras declararse en asamblea permanente, reclamando y exigiendo se cumpla con las promesas que dio el gobierno, el IPEM 190 Carande Carro denunció el atraso de las obras, tanto del edificio original como de los provisorios, dos galpones ubicados sobre calle Atenas.

Ayer, un padre de la escuela, un docente y el arquitecto Carlos Giovanoni de la Dirección general de infraestructura escolar provincia de Córdoba, realizaron una recorrida constatando los avances de la obra.

Ante la demora en los plazos establecidos, el funcionario explicó que "fue la inclemencia climática" y luego la "poca disposición de la empresa ante algunas exigencias" (son encuentros y desencuentros que ya se han suscitado en varias oportunidades anteriores entre empresa y provincia).

"Nos preocupa que se han realizado modificaciones al plan de obra original" aseguraron tras la recorrida. "Por ejemplo se ha decidido modificar el techo de loza por uno de chapa por una cuestión de tiempos. Se pudo observar que en el Sector Planificado como Programación Zona A (Primera Etapa, atrás del Polideportivo) se relevó avances parciales mínimos, que no logran llegar a lo programado. Por ejemplo, la Mampostería (paredes) debería estar finalizada en Enero Planta baja y Alta, siendo el real avance que la planta baja si está realizada pero la parte superior no, tiene lento desarrollo. Ademas, el revoque Grueso y Fino debería estar finalizado en Enero en toda la Planta Baja y se observó un lento avance de pocos espacios en revoque solo grueso" afirmaron en un comunicado.

Con respecto al contrapiso y carpeta, afirmaron "debería estar finalizado para enero y solo un mínimo sector se ha realizado, solo el contrapiso. En relación a la carpintería en colocación de marcos de ventanas hay ausencia total. Considerando la instalación sanitaria, tanto de agua como de desagüe de planta baja, no hay ningún avance y debería estar finalizado".

En el otro sector de la escuela, "del cual no tenemos informe de planificación (pedido en reiteradas oportunidades), solo podemos ver que se ha avanzado en el encofrado de la riostria de la parte baja de la escuela, faltaría realizar lo mismo de la parte alta y luego se debería llenar todo (sería parte de la finalización de los cimientos)".

La escuela provisoria

En cuanto a los galpones provisorios donde actualmente está la escuela, para el comienzo del ciclo lectivo 2021, se pudo observar que el galpón Nº 1, "sigue con deficiencia en techo y portón por filtraciones, el desagüe también sigue sin resolver para que no ingrese agua a las aulas en días de lluvia, sigue pendiente colocación de aires acondicionado para ventilación del lugar. Luego el Galpón Nº 2, se empezó a acondicionar 15 días más tarde de la última promesa que realizó el ex funcionario del Área, el arquitecto Javier Taborda, por lo que los trabajos están retrasados, falta el armado de piso de algunas aulas, falta armar dos aulas de durlock, falta la iluminación, falta la mampostería en la unificación de los 2 galpones, falta apertura de puertas para los baños container que tampoco están para realizar la conexión de agua y cloacas, etc, etc".

Reclamo

Por último, reclamaron las condiciones para comenzar las clases: "Como se puede observar esto último es lo que nos vulnera como comunidad educativa, ya que a menos de un mes del comienzo de clase el IPEM Nº 190, sigue rogando por los derechos que le han sido despojados, que es la dignidad de un edificio o galpón en condiciones. Toda la comunidad, quiere que haya celeridad en las acciones, estos tiempos son fundamentales para que todos los responsables sumen esfuerzos. Esperamos que puedan acompañarnos en las decisiones de reclamo a la Provincia".