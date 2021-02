«La Multisectorial no existe, es un invento de la Coopi»

En medio del incremento de los reclamos que lleva adelante la Coopi contra el traspaso del agua, hoy se anunció que comenzará a sesionar la denominada Mesa Multisectorial, un espacio donde presuntamente confluyen diferentes actores políticos y que desde el gobierno sostienen «es una entidad vacía que ha sido cooptado por la dirigencia cooperativa».

Aseguran que se trata una herramienta electoral que responde a Carlos y Mariana Caserio, al ex intendente Carlos Felpeto y a los ex candidatos Emilio Iosa y Rodrigo Serna y que llega para reforzar la estrategia puesta en marcha con el gremio ATE.

La concejal Carla Livelli (Carlos Paz Unido) manifestó: «La Mesa Multisectorial no tiene alcance legal, no tiene representación de acuerdo a lo estipulado en la Carta Orgánica Municipal, la Constitución Provincial y la Constitución Nacional. Si vemos el comité organizador, queda en evidencia que el presidente es el doctor Villafañe, abogado de la Cooperativa Integral, un abogado que ha llevado adelante todos los litigios que fueron adversos en todas las instancias. Está conformado por personal de la cooperativa, delegados en barrios y comunas del sur, es decir, es la propia dirigencia de la cooperativa».

«Ellos están operando desde esa Mesa Multisectorial con el único propósito de lograr una renovación del contrato de concesión de la Cooperativa Integral para el servicio de agua. Hemos sido avalados en todas las instancias judiciales y hay una decisión firme del Departamento Ejecutivo Municipal de retomar el servicio a partir del 26 de febrero, por lo que esta maniobra que realiza la cooperativa, lo único que busca es dilatar la situación en el tiempo y sumar a sus socios políticos. Ya hemos visto quienes son, ha quedado en claro en las sesiones del Concejo de Representantes y con la pata sindical que va de la mano de (Carlos) Caserio»; agregó la representante del bloque oficialista.

Consultada sobre las acciones que se vienen realizando en las calles y en el Hospital Sayago, Livelli consideró: «La oposición trabaja en un frente para las próximas elecciones, lo anunciaron en un acto que hicieron frente al Hospital Sayago. Si ustedes ven, había cinco políticos hablando con un megáfono de sus intenciones para las próximas elecciones al lado de una sala de oncología. No son los médicos quienes llevan adelante estas acciones, hay un trasfondo político que se pudo en evidencia. Están exacerbando el conflicto de la salud porque entienden que es el tema que mayor adhesión social tiene, porque saben que plantear temas propios como la renovación del contrato de concesión de la cooperativa o la continuidad de Carlos Paz Gas no son avalados por nadie».

«El día de ayer ha sido una muestra de lo que planean hacer durante estas semanas, hubo asambleas en el hospital durante la mañana, presencia de la cooperativa en la Legislatura de Córdoba (avalados por la legisladora Mariana Caserio) y también a la tarde, en la entrega de los Premios Carlos. Creemos que hasta el 26 de febrero, será así todos los días. Esperemos que esto no se incremente, que la violencia no llegue a niveles que los carlospacenes no merecemos. En medio de todo esto, no debemos olvidar que en el día de ayer, el intendente debió realizar una denuncia penal porque han tirado millones de litros crudos de líquidos cloacales al lago San Roque. Todo es parte de esta puesta en escena para contrarrestar la decisión del gobierno. Yo no tengo elementos para decir que ha sido a propósito, pero quedó en evidencia que la Cooperativa Integral no tenía un plan de contingencia para evitar esta situación tan nociva para Carlos Paz»; completó.