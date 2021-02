Ya se puede comprar la rifa para ayudar a Ariana

Ariana, la adolescente de 14 años de Carlos Paz y que fue diagnosticada con Sarcoma de Ewing recibirá ayuda a través de una campaña de la filial de Talleres de la ciudad para afrontar los gastos de su tratamiento oncológico.

La Filial Talleres Carlos Paz "Daniel Willington" lanzó una rifa "Todos por Ariana" con el fin de recaudar fondos para su tratamiento oncológico. Ariana es un nena de 14 años a la cual le diagnosticaron Sarcoma de Ewing, la cual no posee los recursos para afrontar dicha enfermedad. Desde nuestra Filial queremos aportar nuestro granito de arena para poder ayudarla. La rifa tiene el valor de $100 pesos y se sortea el día 17 de abril (por lotería de córdoba noctura) con 13 premios. También dejamos el CBU de Ariana para quien pueda aportar lo que pueda. CBU: 0200349611000012835126 (Molina María Alejandra- DNI: 17790156).

A finales de marzo se espera que ella pueda tener su operación una vez finalizada la quimioterapia. Pero antes debe pasar por algunos estudios, el cual se están gestionando por medio del ministerio de Salud.

Al ser algo de suma urgencia y con los tiempos que no los acompaña, la madre deberá pedir algunos estudios de forma particular el cual tiene un costo de $70.000 para que no se siga postergando la cirugía .

María Molina, mamá de Ariana aseguró a ELDIARIO: “Se espera que ella pueda tener su operación, una vez finalizada la quimioterapia, pero antes debe pasar por algunos estudios, el cual se están gestionando por medio del ministerio. Al ser algo de suma urgencia y ser que los tiempos no nos acompaña si no se puede conseguir el turno por la demanda lo vamos a realizar de forma particular es un “centellograma” tiene un valor de $70000”.

Ariana y su historia contada en enero por EL DIARIO

Ariana Ferreyra es una adolescente oriunda de Carlos Paz, tiene 14 años y una historia de lucha. Vive junto a su madre -que está desempleada- en el barrio Miguel Muñoz B, perdió a su papá hace 5 años y hoy necesita de la ayuda de todos para derrotar un tumor. La joven es estudiante del colegio «Carande Carro» es sometida a sesiones de quimioterapia en el Hospital de Niños de Córdoba y su familia reconoce que cada vez se les hace más difícil afrontar los costos de su tratamiento.

Ya cumplió con las primeras tres sesiones de un total de seis y luego será intervenida quirúrgicamente. Ariana tuvo un crecimiento avanzado lo que generó un desvío en sus huesos y derivó en un Sarcoma de Ewing, una enfermedad oncológica que se despierta normalmente en adolescentes cuando se encuentran en plena etapa de desarrollo.

Cristian es hermano de Ariana y contó durante una entrevista concedida EL DIARIO: «Tiene un tumor, ya se le hicieron un montón de estudios y está con un tratamiento de quimioterapia. Son seis sesiones de quimioterapia, después sigue la cirugía para quitar el tumor y un año más de quimioterapia después de la cirugía. Nosotros trabajamos de la venta ambulante, mi mamá cobra el estacionamiento en el río y con toda la complicación de mi hermana, la única que la puede atender es mi mamá que ahora no tiene ningún ingreso más que la asignación familiar y los bolsones. Ella la pelea sola con Ari, yo las ayudo como puedo, pero ya nos agotamos todos los recursos que teníamos».

«En el hospital nos están dando una mano enorme con el tema de las drogas, los medicamentos. Pero el tema de viajar a Córdoba por la quimioterapia y el tratamiento en sí, está demandando mucho dinero que no tenemos. El último sábado, hicimos una pollada y pudimos juntar dinero como para cubrir algún que otro gasto. Mi hermana va a Córdoba cada 20 días, pero se tiene que internar por cinco días y mi mamá la tiene que acompañar. Una vez por semana, la llevamos al control y es todo un presupuesto»; destacó.

«Estamos recibiendo todo tipo de colaboración, lo que necesitamos es cubrir los viajes y el tratamiento más que nada. Si alguien nos puede ayudar con trabajo, algo que mi mamá pueda hacer o para mí, lo vamos a agradecer. La calle está muy difícil»; completó.

Para colaborar con Ariana y su familia, los interesados podrán comunicarse a los teléfonos: (3541) 22-8013 o bien al (3541) 69-3942 y acercar sus donaciones.