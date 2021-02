Hicieron un relevamiento en el barrio Carlos Paz Sierras

La concejal radical Natalia Lenci se encuentra trabajando sobre el denominado Observatorio de Servicios Públicos (OSP) y encabezó un relevamiento de las necesidades de los habitantes del barrio Carlos Paz Sierras. Durante los últimos días, se hicieron consultas a vecinos y vecinas con la finalidad de evaluar los servicios públicos de la ciudad.

Según los resultados, el total de los encuestados (100%) manifestó que no contaba con servicios de cloacas ni gas natural. Asimismo, un 60% expresó no tener cordón cuneta ni pavimento y un 70% expresó no contar con el servicio de barrido de calles ni limpieza.

Lenci también reveló que un 60% manifestó que hay recorridos dentro del barrio de móviles de Seguridad Urbana mientras que un 40% manifestó lo contrario. También el 70% de los encuestados evaluaron el alumbrado público como malo y los servicios de recolección de residuos y agua potable (90%) como buenos.

Finalmente, se informó que otro de los problemas mencionados por las personas consultadas, fue «la poca frecuencia en el arreglo y mantenimiento de las calles de tierra, como así también la falta de mantenimiento y limpieza de los espacios verdes».