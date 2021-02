Sergio Lapegüe reveló las secuelas que le dejó el COVID-19

Buenos Aires. Luego de estar 21 días internado por covid-19, Sergio Lapegüe fue dado de alta. El periodista contrajo la enfermedad al retorno de sus vacaciones y al encontrarse dentro del grupo de riesgo por ser asmático debió ser hospitalizado de urgencia. Hoy está recuperándose en su casa realizando rehabilitación y tomando la medicación que le recetaron los médicos.



Desde allí, el conductor de TN salió al aire en la señal televisiva para contar acerca de la experiencia que vivió con el covid-19 y cómo está en la actualidad. "Estoy mejor después de todo lo que pasé. La pase muy, muy mal. Fue tremendo no poder respirar y es algo inimaginable para cualquiera y más para un tipo que siempre hizo deporte", señaló en vivo.



"Estoy aprendiendo a respirar de a poquito a través de un entrenamiento que hago todos los días con una kinesióloga. Estoy haciendo levantamiento de pierna, tratando de recomponer los músculos", indicó. "Ahora no puedo hablar y caminar al mismo tiempo", reveló.



Con respecto a sus días en terapia contó: "La fiebre fue mortal y era todos los días, los pulmones se habían llenado de covid-19 hasta que terminé con el casco Helmet durante 14 días, que fue el que me terminó salvando. Los médicos me dijeron que llegaron hasta ese punto y estuvieron a punto de intubarme. Increíblemente por la fuerza de mi familia, las oraciones de la gente y el trabajo de los médicos, pude evitarlo. Apenas me lo pusieron, me desmayé y empecé a recuperarme. Fue increíble".



La semana pasada, se realizó una serie de estudios para ver cómo se encuentran sus órganos y qué secuelas le dejó la enfermedad. “El hígado está un poco complicado más que nada por los medicamentos y el propio covid-19, que lo sigo teniendo y además tengo neumonía grave, pero los síntomas son buenos porque en los pulmones si bien se ve el virus muy fuerte, hay una menor incidencia”, expresó. (Mdzol)