Ya se han vacunado voluntariamente 51.355 cordobeses: inscribite

El Ministerio de salud de la Provincia de Córdoba informa que, a partir del día de mañana, martes 23 dará inicio la vacunación a personas mayores de 70 años que residen en Capital. Asimismo, en la semana en curso dará comienzo en el interior.

Al respecto, la secretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbás, recordó que «la vacunación es voluntaria y para ello se deberá realizar la inscripción previa».

Para solicitar turno, las personas interesadas deben ingresar en el sitio: vacunacioncovid19.cba.gov.ar o llamando al 0800-122-1444 opción 4. Para realizar este trámite deberá contar con Ciudadano Digital (CiDi) nivel 1. En ese sentido, Barbás indicó que «habiéndose inscripto, oportunamente la autoridad sanitaria enviará un e-mail o SMS informándole el día, hora y lugar donde recibirá la vacuna».

Sobre la cantidad de vacunados en la provincia, la funcionaria informó que: «Desde el comienzo de las vacunaciones a fines de diciembre y hasta la actualidad se han vacunado de manera voluntaria 51.355 cordobeses y cordobesas.

De ese total, indicó Barbás, «el 66% corresponde a personas pertenecientes a los equipos de salud; el 30 % personas que residen en geriátricos, neuropsiquiátricos, centros de rehabilitación y centros de discapacidad«. Además, recordó que ya se han inmunizados el 100% de los establecimientos de la Provincia.

En tanto que un 4 % corresponde a docentes de más de 60 años de los todos los niveles educativos y personal estratégico prioritario.

Por ultimó, se reitera que la persona que no ha recibido notificación del Ministerio de Salud con el respectivo turno no debe asistir a los vacunatorios, dado que no podrá ser inmunizado.