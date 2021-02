Alberto Fernández criticó a la Justicia: «Terminen con las payasadas»

México. Con evidente malestar, el presidente Alberto Fernández habló este martes sobre el escándalo del vacunatorio VIP y destacó que "el tema desde las vacunas es muy sensible y hay que tratarlo con seriedad".



En este sentido, cuestionó el uso político que se le está dando y criticó con dureza a la Justicia por abrir una causa contra Ginés González García y a los medios de comunicación por cómo han publicado la información. "Sus diarios escribían que estábamos envenenando gente y le daban eco a las barrabasadas que decía la oposición", aseveró y dijo que muchos se vacunaron para transmitir confianza a la población.

"En Argentina he conocido que en circunstancias irregulares se vacunó a un grupo de 70 personas. El concepto de irregular es un concepto a revisar porque había personas que estratégicamente debían recibir la vacuna", expresó Alberto desde México.



"Los medios me ponen a mi entre las personas que se vacunaron indebidamente. Pero los medios decían que no se podía confiar en la vacuna rusa y me vacune para convocar a la confianza ciudadana. Igual Cristina (Kirchner), Axel (Kicillof) y otros gobernadores que ni siquiera son oficialistas. Igual intendentes", manifestó Fernández apuntando directamente contra los medios de comunicación.



"Hubo una campaña despiadada por los medios para hacer creer a la población que la Sputnik V era veneno. Hasta me denunciaron y ahora los que me denunciaron me piden por favor que les de el veneno a ellos. Y que consiga más veneno", remarcó.



Por otro lado, fue contundente al manifestar que ha dado por concluido el capítulo con la salida de Ginés González García del gobierno y puso en duda la capacidad intelectual de los fiscales que le han dado vía a una denuncia contra el exministro.



"Cuando tomé nota de lo que había pasado reaccione y perdí a un ministro. He leído que han hecho una denuncia. El hecho es lo suficientemente grave como para que Ginés deje su cargo. Pero terminemos con la payasada. No hay ningún delito que diga se castiga a uno porque se adelantó en la fila para vacunarse", manifestó.



"Le pido a algunos fiscales que vuelvan a leer el código penal. No sé quien los aprobó ni en que universidad, pero ya hicieron demasiadas sinvergüenzuras para que sigan haciéndolas", agregó Fernández.



"Si quieren investigar hay muchos delitos como el negocio de los peajes de Macri, el endeudamiento de Argentina que fue un negocio para los amigos del poder, el vaciamiento del Congreso, el negocio de los parques eólicos o la responsabilidad de un ministro que mandó un submarino para que mueran 44 tripulantes", retrucó con ironía.



Por otro lado, defendió la vacunación de algunos de los funcionarios que aparecen en la lista de inmunizados. "El hecho es lamentable pero les pido que sean estrictos con la lecturas de esas listas. Aparecen personas que deben vacunarse por las acciones que desarrollan. Vacunar a quienes salen del país y se exponen al contagio. El ministro de economía (Martín Guzmán) que inicia una gira con los países del G7", esgrimió.



"Por favor, tengamos una vez honestidad intelectual. No hay que hacer política con la desgracia de la pandemia. Algunos protocolos se saltearon por cuestiones de la actividad estratégica y otros porque en sus diarios escribían que estábamos envenenando gente y le daban eco a las barrabasadas que decía la oposición", finalizó. (Mdzol)