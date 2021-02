La Mona Jiménez se vacunó contra el Covid, sacó turno e hizo fila

Este martes comenzó en el Centro de Convenciones de Córdoba la vacunación contra el coronavirus para mayores de 70 años con turno previo.

Llamó la atención en la fila, la presencia de Carlitos "La Mona" Jiménez quien cumplió 70 años este verano y contó que sacó turno y se vacunó como un vecino común. "No le tengan miedo a la vacuna", advirtió como un mensaje a los cordobeses".

Con barbijo y respetando los protocolos esperó su turno junto a su hijo, el Carly, y recordó que hace tres años sufrió neumonía y que se seguirá cuidando contra el coronavirus después de esta primera dosis.

Además tuvo palabras muy duras contra Ginés González García, "siempre lo vi como un mentiroso".

Contó que estuvo dos meses esperando que fuera convocado para ser vacunado, porque no es "ningún vip". "Yo estoy esperanzado que esta vacuna nos devuelva la vida, que volvamos a vivir con alegría", señaló además.

"Tengo la esperanza de que a fin de año vuelvan los bailes. Creo que cuando llegue el momento nos van a dar el sí, y ahí vamos a ser felices todos porque llevo once meses encerrados. Yo no hago bailes como hacen los pibes jóvenes, porque me estoy cuidando. Tengo 70 años y tuve una neumonía que es contraproducente para mi edad. Por eso era importante que me colocaran la vacuna para estar más tranquilo", contó.