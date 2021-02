Lanzan becas para estudiar Python, con prioridad para personas con discapacidad

País. Un curso online sobre Introducción a la Programación con Python, uno de los lenguajes que ganó relevancia en los últimos años por su rol en la ciencia de datos, abrió su inscripción con becas al 100% y priorizará la participación de personas con discapacidad.



Sin otro requisito más que el manejo básico de una computadora, las personas podrán anotarse en una etapa de pre-inscripción a esta edición, que cerrará el 5 de marzo.



“Seleccionaremos a los participantes junto al equipo de la fundación considerando variables como edad, experiencia previa (buscamos que se sumen personas que no vienen quizás de tecnología y están sin trabajo) y motivación”, contó a Télam Martín Di Luzio, fundador de Itgrarte, la fundación a cargo del curso.



Di Luzio, quien transita una discapacidad motriz, remarcó que buscan priorizar la participación de personas con discapacidad porque quieren “brindar herramientas para que puedan desarrollarse profesionalmente y lograr independencia”.



Y es con ese “gran motor” que planifican las capacitaciones de la fundación, en un contexto donde no siempre se encuentran: “Lamentablemente no todos los cursos son accesibles o están pensados, por ejemplo, para personas que utilizan lectores de pantalla, entre otras barreras”.



Y no es que se requieran grandes adaptaciones, aclaró, “sino pensar el temario desde el punto de vista de que pueda ser accedido por todos sin generar barreras digitales”.



La mentora de este curso es Valeria Rocha, próxima a graduarse de ingeniera en Informática (UBA), quien trabaja como desarrolladora de software en proyectos de detección de bots y fraude.



“Como persona que posee una discapacidad motora, el hecho de tener que ser dependiente físicamente me llevó a pensar que en el área profesional quería estudiar una carrera que me permitiera desarrollarme por mis propios medios”, contó Valeria a Télam.



Y así fue cómo eligió la ingeniería, que le empezó a interesar de chica, cuando le “gustaba la matemática, el tener que pensar para resolver problemas y el desafío que implicaba”.



“La informática me cambió la vida no solo desde el lado profesional sino en cuanto a calidad de vida al poder acceder por ejemplo a prestaciones que antes no podía cubrir”, destacó.



De qué hablamos cuando hablamos de Python



Valeria se refirió a Python como un lenguaje que adquirió relevancia ya que se usa en la ciencia de datos, lo que a las empresas les permite obtener información útil.



“Pero también se pueden crear aplicaciones web, usarlo en aprendizaje automático, como lo hace Facebook, Instagram, Netflix, Google, hasta la NASA”, completó.



Aunque aclaró que lo importante es “no centrarse en un único lenguaje sino entender que es una herramienta más y que cada uno va a ser útil en determinado contexto”.



Como ventaja de Python “podemos decir que es de fácil entendimiento ya que cuenta con una sintaxis sencilla por lo que sirve para comenzar a estudiar y poder ocuparse de entender los conceptos detrás de la programación, sin tener que preocuparse del lenguaje en sí”, resumió.



“Cuando programo es el único momento donde no siento limitaciones (más que pelearme con una línea de código o el hardware cuando queres ejecutar algún programa que requiere mucho procesamiento)”, expresó.



El curso que va a instruir se extenderá por seis encuentros, los viernes de 18:30 a 20 (hora argentina ARG), tendrá un cupo máximo de 20 participantes y este es el link de inscripción:https://www.itgrarte.org/capacitacion/introduccion-a-la-programacion-en-python/



Primeros pasos si alguien quiere aprender a programar



Ante la cantidad de información que circula en internet, “muchas veces las personas se pierden al arrancar, más aún cuando el contenido no es accesible”, describió Valeria sobre cómo dar los primeros pasos.



Por eso, recomendó sumarse a capacitaciones con mentores que tengan experiencia en el tema y “ser parte de las comunidades que existen en Internet, que siempre están a disposición para ayudarnos a avanzar sin importar nuestro nivel de conocimiento o experiencia”.



“Animarse a preguntar, siempre hay alguien dispuesto a compartir conocimiento”, es uno de sus consejos.



Agregó que es “importante saber que en tecnología hay un montón de áreas en donde desarrollarse, no solo es programación”.



“Si se quiere ir por el lado de estudiar una carrera es recomendable investigar las diferencias entre las distintas opciones, hablar con gente que haya estudiado para ver puntos de vista”.



Y otro punto clave, aconsejó, es “aprender inglés” que es una “buena inversión porque hay mucha documentación y material que no está traducido”.



“Cada persona tiene su forma de aprender y tiene que buscar lo que mejor se adapte a ella”, concluyó. (Télam)