Carmelo Patti, el artesano del vino

El vino es una de las bebidas que acompaña a la humanidad desde tiempos inmemoriales, que regó sus costumbres, sus festividades y lamentos, que se encuentra enraizada, como la parra en el terruño, bien dentro de su cultura y su religión. Para el enólogo mendocino Carmelo Patti, es una obsesión de vida y lo que mejor sabe hacer en este mundo.

Durante una entrevista con EL DIARIO, el prestigioso hacedor de vinos de Luján de Cuyo, abre las puertas de su bodega para contarnos los secretos de la bebida nacional y mostrar algunos de los mejores vinos del país.

Carmelo Patti nunca quiso -ni necesita tampoco- que sus hijos (como llama a los vinos que artesanalmente viene haciendo desde hace décadas) se expongan en frías góndolas de supermercados, ni convertirse en una celebridad, ni que sus creaciones se vendan con el respaldo de grandes campañas publicitarias. Se propuso hacer buen vino. Nada más, ni nada menos.

Soñó una bodega propia donde pudiese hacer alquimia con las uvas que compraba a los productores amigos, mezclar aromas, sabores y poner su tiempo al servicio de una causa: que todos puedan disfrutar de un vino de calidad.

Patti es maestro de enólogos, aprendió su oficio ayudando a su padre cuando era todavía un adolescente y trabajó en diferentes bodegas durante la década del setenta, hasta que en 1982 recibió una invitación de Ernesto Pérez Cuesta para que se hiciera cargo de la elaboración de sus vinos.

Algún tiempo después, llegó a Lagarde de la mano de Ricardo González y empezó a planificar lo que sería su máximo anhelo: sus primeros lotes de Cabernet Sauvignon y Malbec. Sus manos ayudaron a plantar los barbechos y estacas en la finca de un amigo (en Perdriel), desde donde actualmente llega su materia prima y comienza la magia.

Desde entonces, Carmelo Patti se ha dedicado a elaborar pequeños lotes de forma artesanal con un profundo respeto por quienes beben sus creaciones. «Puedo resignar todo, pero jamás la calidad»; confiesa.

De distintas partes del mundo llegan hasta la puerta de su casa para conocerle y probar sus delicias. Él mismo recibe a los visitantes y disfruta viendo sus rostros al mojar los labios en la copa.

«El vino es una bebida que une gente y conecta emociones, es distinta a cualquier otra bebida. Y así como necesita tiempo para darse, necesita tiempo para disfrutarse. A mí me invitaron varios años a una feria de vinos que se hacía en el Museo Buen Pastor de Córdoba, pero pedí que no me invitaran más. No porque tuviese algo en contra de ellos, sino porque me di cuenta que había música fuerte, no se podía hablar y que era imposible detenerse un minuto para degustar»; sostuvo Carmelo.

«El vino es otra cosa, si no tiene esa delicadeza no se puede disfrutar. Yo comencé siendo chico con mi padre, él había venido de Italia donde hacía vinos y después de la guerra, llegó a la Argentina y se instaló acá con sus primos. Le dieron de probar un vino que no le gustó y entonces entre todos compraron una barrica whiskera (distinta a las de ahora y más tostada) y empezó a hacer sus seis o siete bordolesas bien trabajaditas. Yo tenía 13 años y en los ratos libres, ayudaba a descargar la uva al dueño de una finca. Se me despertó la curiosidad y empecé a estudiar enología y después a trabajar en la bodega»; agregó sobre sus orígenes en el mundo del vino.

Consultado sobre su preferencia por la elaboración de vinos tintos, Carmelo expresó: «Cuando trabajaba de enólogo hacía vinos blancos también, pero después me dediqué a los tintos porque los argentinos no tenemos cultura de guarda. Mis vinos se terminan en la botella, ahí alcanzan su máxima expresión. En esta bodega se ve todo el esfuerzo que yo pongo para que los argentinos tomen buen vino. Me he privado incluso de cosas personales, muchos me preguntan por qué no volví a Italia (el lugar donde nací y donde nació mi papá) pero yo elegí estar acá. Hice una importante inversión y padecí también la inflación y los costos, pero nunca quise resignar la calidad. La gente sabe, entiende y treinta años no fueron en vano, porque la gente me busca. Me vienen a ver de todos lados, incluso hasta una vez vinieron de Rusia para hacerme un reportaje».

Patti es sinónimo de calidad y su bodega una suerte de centro de peregrinación de enólogos jóvenes, coleccionistas, bodegueros y cientos de curiosos que buscan escapar de las producciones automatizadas y reencontrarse con el espíritu del vino.