El femicida de Ivana dice que actuó por «emoción violenta»

Córdoba.- Luego de que el femicida de Ivana Módica, quien confesó el crimen el viernes pasado ante la fiscal Jorgelina Gómez, ampliara su declaración este miércoles, su abogado Felipe Jure aseguró que Javier Galván está "arrepentido" y que actuó bajo "emoción violenta".

Como parte de la estrategia legal defensiva del femicida confesó, el abogado comentó este jueves que Galván asegura "que está muy dolido, no se reconoce a sí mismo, no sabe qué le pasó por la cabeza y se desconoce a sí mismo".

Aseguró también que "está arrepentido" y que "pide disculpas a la familia" de Ivana Módica.

Cabe recordar que Galván fue sometido a la pericia psiquiátrica y psicológica y se está a la espera de los resultados para continuar con la investigación de la causa.

"Le pedí que si no quería responder algo no lo haga, pero que no mienta", indicó. Cabe recordar que el femicida había hecho la denuncia de la desaparición de Ivana por pedido de su hija que fue a visitarla y no la encontró en su casa. Pero durante el tiempo que se extendió su búsqueda, Galván aseguraba que su pareja le había dicho que se había ido voluntariamente a caminar por las sierras.

"Aún así, respondió a todas las preguntas que le hizo la fiscal, cuyos detalles están bajo secreto de sumario", precisó.

Cabe recordar que con la confesión de Galván el viernes pasado, cambió la carátula legal de la causa. Previamente había sido detenido por falso testimonio y desobediencia a la autoridad. Ahora, el hombre está imputado por el delito de homicidio calificado por el vínculo y por violencia de género, cuya pena estipulada es la prisión perpetua.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).