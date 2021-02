Finalmente, los egresados del 2020 recibieron su diploma

Finalmente, los egresados de Sexto Grado de la escuela Carlos N. Paz recibieron ayer su diploma y pudieron reencontrarse luego de la pandemia. Se hizo una entrega sin acto y manteniendo el distanciamiento social y los protocolos sanitarios.

Los diplomas comenzaron a entregarse el martes pasado, siguieron durante el día de ayer y culminará este jueves, en dos turnos de 9 hs y 10;30 hs. y al aire libre.

La docente Fernanda Gómez expresó: «Fue muy emocionante verlos de nuevo, lamentablemente las ganas de abrazarlos uno tiene que guardárselas. Encontrarse en el ámbito de la escuela era muy importante para ellos».

En tanto, su compañera María Lidia añadió: «Me pasó que muchos chicos llegaron y no los reconocía, fue algo muy fuerte. Ellos lamentaron no poder usar la remera y su campera, ya que durante todo el año solía usarse en cada clase. Nosotros no podíamos llorar con ellos, aunque no faltaron las ganas, porque teníamos el deber de apoyarlos emocionalmente».