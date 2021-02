A días del regreso a las aulas, cayó la venta de ropa y útiles escolares

Faltan pocos días para la vuelta a clases y aún viene moderada la venta de útiles escolares en las librerías de Villa Carlos Paz. Los comerciantes aseguran que se llega sólo al 35% con respecto a los años anteriores. El regreso a las aulas en la nueva normalidad también parece haber traído aparejado un cambio de los preparativos de grandes y chicos.

Hubo un aumento de alrededor del 40% en los productos y EL DIARIO hizo un relevamiento para conocer cómo vienen las ventas, teniendo en cuenta la incertidumbre vinculada a la pandemia y el hecho de que muchos chicos ni siquiera estrenaron lo que compraron para el ciclo lectivo 2020.

Ricardo es dueño de la librería Collage y expresó: «La venta está tranquila y no hay grandes ventas. El año pasado, las mochilas no se han usado y teniendo en cuenta la situación económica, la mayoría no piensa en comprar mochilas nuevas. En lo demás, las ventas también vienen bajas y tampoco se ha entregado una lista de útiles escolares como otros años».

Por su parte, Francisco es encargado de Whisful y explicó: «Es un año atípico, los papás compran menos cantidad de cosas por que hay mucha incertidumbre y porque les han quedado las cosas del año pasado. Los que tienen listas de útiles, compran lo justo y necesario y no quieren comprar de más».

Lucía, a cargo de la Papelera Carlos Paz precisó: «Las ventas están muy bajas a comparación de otros años, lo que se vende más con cosas para el jardín o para primer grado. Con respecto al resto, creo que la semana que viene puede haber un incremento».