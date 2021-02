Alberto Fernández dijo que fue una barbarie las bolsas mortuorias en Casa Rosada

"La forma de manifestarse en democracia no puede ser exhibir frente a la Casa Rosada bolsas mortuorias con nombres de dirigentes políticos. Esta acción lamentable solo demuestra cómo muchos opositores conciben la República. No callemos ante semejante acto de barbarie" posteó el presidente Alberto Fernández luego de que manifestantes frente a Casa Rosada depositaran bolsas que hacían las veces de muertos por Covid-19.

Las bolsas fueron tiradas sobre el piso de Plaza de Mayo y tenía carteles de los que se vacunaron contra el Covid-19, acusándolos de ser causantes de muertes por la pandemia.

Una cuenta de Twitter de Unión Republicana posteó: "Ellos no integraban La Cámpora, no eran parientes de Massa, no pertenecían al clan Moyano ni eran familiares de Cristina. Ellos no pudieron vacunarse" y colocó la foto con una bandera.