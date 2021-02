Gerardo Romano sobre las vacunas VIP: «hay que privilegiar a los más jóvenes, los viejos ya han vivido»

El actor de 74 años de edad, Gerardo Romano aseguró en el programa radial de Marcelo Bonelli que "cuando en un barco vamos a los botes, dicen ‘primero las mujeres y los niños’. Entonces, en un caso de conmoriencia, se está privilegiando a los más jóvenes porque los viejos ya han vivido. Esto es un lugar en el bote también" con referencia al vacunatorio VIP.

Además aseguró que nadie le ofreció vacunarse: "Nunca me ofrecieron nada, ni un laburo, ni un curro, no me ofrecieron nada porque no acepto nada" aseveró.

Las declaraciones las realizó en el día en que se realiza la marcha en todo el país en contra de las vacunaciones a los funcionarios públicos y familiares de estos, que no eran trabajadores esenciales ni estaban en la categoría de pacientes de riesgo o con comorbilidades.