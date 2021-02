Coronavirus en las aguas residuales de Córdoba, Carlos Paz y La Falda

Un estudio realizado por el Instituto de Virología «Dr. JM. Vanella» de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba reveló que hay coronavirus en las aguas residuales de Villa Carlos Paz, La Falda y la ciudad de Córdoba. Los investigadores señalaron que llegó a los ríos y lagos de la provincia por los volcamientos cloacales, aunque llevaron tranquilidad a la población y explicaron que difícilmente podría contagiar a una persona.

La investigación comenzó el año pasado y los resultados fueron entregados al gobierno provincial, la autoridad que tiene competencia sobre los cursos de agua y embalses de la región.

Se tomaron muestras de las plantas de tratamiento de Carlos Paz, La Falda (que procesa los desechos de otras poblaciones como Huerta Grande y Villa Giardino) y la capital cordobesa, donde se confirmó lo que se presumía, el genoma SARS-COV-2 sobrevive algún tiempo en las heces de los humanos.

El informe tiene como finalidad evaluar la situación epidemiológica a partir de las aguas residuales que permiten hacer un resumen de la excreción poblacional de virus en heces, abarcando además a los pacientes asintomáticos. Este es el mayor valor de la investigación, que además da cuenta de la posibilidad de que desechos que contienen el virus vayan a parar a lagos y ríos de la provincia aunque sin aparente riesgo de contagio para la población.

Esto se debe a que, para la Organización Mundial de la Salud, el agua no es un medio de transmisión probado para el SARS-CoV-2. Y es que la vía de contagio del virus es el sistema respiratorio, al inhalar las gotículas que expulsa una persona contagiada al hablar, toser o estornudar. E virus se contrae a través de las células de las vías aéreas, no del sistema digestivo, por eso no se ha probado el contagio por alimentos o beber líquidos. Cuando alguien tiene el virus, y habla, tose o estornuda, expulsa grandes cantidades de gotículas al aire, y eso le permite al virus ingresar a las vías respiratorias de otra persona. Sin embargo, el agua no llega a los pulmones, que son la puerta de entrada del virus.