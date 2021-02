Federico Bal dijo que mejora la salud de Carmen Barbieri

Buenos Aires. «Mamá está bien», dijo en referencia a Carmen Barbieri su hijo Federico Bal, a través de un vivo de Instagram que realizó para el canal Telefé. Cabe recordar que la actriz se encuentra internada luego de contraer COVID-19 hace más de dos semanas.



«Como presentó un cuadro en el que los medicamentos no estaban haciendo mucho efecto, se la puso en un coma farmacológico donde cada día son mejores noticias», celebró Federico, mientras en los comentarios se sucedían los mensajes de alegría.



«Esta enfermedad es muy difícil porque no te dejan estar con tus seres queridos, eso es lo que más me duele, no poder estar cerca de mamá ni poder darle un abrazo», admitió Federico, en referencia a los protocolos de aislamiento a los que deben someterse quienes contraen el virus. «El ala está clausurada para el público, no pueden entrar ni los parientes y tenés que entender que están tomando las medidas necesarias para que nadie se contagie ni el virus se siga esparciendo», analizó.



El estado de salud de Carmen Barbieri mantiene en vilo a la comunidad artística. La capocómica se habría contagiado de coronavirus el 15 de enero, durante una reunión de producción de la segunda edición de Masterchef Celebrity, certamen para el cual fue la primera famosa confirmada.



A los pocos días, fue internada en la Clínica Zabala por una neumonía y su situación fue empeorando. Durante el fin de semana, entró en coma farmacológico para ser conectada a un respirador. Los deseos de una pronta recuperación para La Leona se multiplicaron y parecen dar sus frutos, ya que desde la clínica empezaron a llegar buenas noticias. (Fuente: Infobae)