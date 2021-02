Cambió la cuarentena de contactos estrechos convivientes por coronavirus

A partir de esta semana, los contactos estrechos convivientes de personas con coronavirus deberán realizar 14 días de aislamiento, en lugar de los 20 días indicados.

“Este cambio de estrategia se fundamenta de acuerdo a experiencias locales, en donde se observó que de una muestra de 1.580 contactos estrechos convivientes positivos, el 94,80% se positivizaron dentro de los 14 días de la identificación del caso índice. Entendemos que la extensión del aislamiento conspira contra su cumplimiento, por lo que se buscó un equilibrio entre ambos” aseguró Gabriela Barbás.

En el caso del contacto estrecho no conviviente se realizará seguimiento telefónico y aislamiento por 10 días a partir del último contacto con el caso positivo. Se hisopará a todos los contactos estrechos, al momento de la identificación y a los 7 días con antígeno si son asintomáticos. Si tienen síntomas se realizará test de Antígeno, o PCR de acuerdo a los días de evolución siguiendo los algoritmos vigentes. En caso de ser negativo continuar con el aislamiento hasta completar los 10 días.

En el día 10 se otorga el alta sin necesidad de realizar ningún test siempre y cuando se encuentre asintomático y presente test negativos al día 1 y 7 de aislamiento.

En el caso del contacto estrecho conviviente, es decir aquellas personas que permanecen en la misma vivienda con el caso positivo, su aislamiento se prolongará 4 días más a partir del alta del caso positivo, es decir un total de 14 días desde la identificación del positivo de la vivienda. Se realizará antígeno al momento de la identificación del caso positivo y a los 14 días de su aislamiento. Si ambos test son negativos y no presentan síntomas se le otorgará el alta de su aislamiento. Es importante recordar que si en cualquier momento del aislamiento presenta síntomas deberá proceder a hisoparse inmediatamente, si el mismo resulta positivo se sigue el algoritmo de caso confirmado.

Luego del alta del contacto estrecho conviviente y del contacto estrecho no conviviente, durante una semana se recomienda continuar monitoreando la aparición de síntomas, extremar las medidas preventivas (distanciamiento social, uso de tapabocas, evitar aglomeraciones, no participar en reuniones sociales, asegurar ventilación de los ambientes, etc.), y evitar el contacto con personas con factores de riesgo.

Cabe destacar que, la indicación de “cuarentenas acotadas” son excluyentes para instituciones cerradas como así también para trabajadores que cuidan adultos mayores o personas con comorbilidades.

Al respecto, Gabriela Barbás, secretaria de Prevención y Promoción, expresó: “Se está implementando una nueva estrategia, donde toda persona que convive con un caso positivo va a tener un total de 14 días de aislamiento”.

“Se le realizará dos test de antígenos, el primero al comienzo, es decir cuando se identifica el caso positivo y el segundo el día 14, si durante esos 14 días no presentó sintomatología y ambos test de antígenos son negativos, se levanta la cuarentena”

“Sin embargo, después del alta y durante una semana- tanto para contactos estrechos convivientes y contactos estrechos no convivientes, que actualmente cumplen cuarentenas acotadas de 10 días- es importante evitar reuniones sociales, estar en contacto con adultos mayores y tener contacto con personas que presenten comorbilidades” concluyó