Flor Peña se «quebró» al relatar el drama de la cocinera de su programa

Buenos Aires. Flor Peña tuvo la difícil tarea de arrancar la emisión del viernes de Flor de Equipo contando que Karina Gao, la querida cocinera del programa, se encuentra en coma farmacológico debido a complicaciones en su cuadro de coronavirus.



Karina, embarazada de 25 semanas y madre de mellizos, fue internada en terapia intensiva hace 48 horas y hoy por la mañana debió ser inducida a un coma farmacológica.

Llorando y mirando a cámara, Flor expresó: “Es un día un poco triste para este grupo porque nuestra compañera Karina, a quien queremos un montón y compartimos días de alegría no la está pasando bien”.



“Ella está embarazada y se le complicó muchísimo su cuadro de Covid. Acaba de entrar en un coma inducido. Ella estuvo compartiendo con alegría, como es ella, todo en sus redes. Me da mucha tristeza porque es alguien a quien queremos y no entendemos cómo funciona este virus. También porque tiene un bebito al que hay que cuidar”.



Muy preocupada, Peña continuó: “Ella nos estuvo escribiendo y tranquilizando todos estos días. No lo habíamos compartido esto porque es una situación difícil, el marido no la está pasando bien y tienen mellizos. El cuadro se agravó. Es una embarazada atípica porque veníamos escuchando que las embarazadas no corrían peligro. Y ella está en un cuadro grave”.



Por su parte, Nancy Pazos detalló el complicado cuadro de salud de su compañera: “Kari detecta que tiene fiebre el miércoles pasado, le da positivo el hisopado, ya no tenía olfato. La empiezan a tratar en la casa. A los tres días de fiebre deciden internarla. Pasó internada 4 días, la fiebre seguía sin ceder, hace 48 hs la mandan a terapia por prevención y la última tomografía de esta mañana dio que el estado de sus pulmones es muy complejo”.



La periodista explicó: “Cuando ya el embarazo está avanzado como el de ella, que está de 25 semanas, el bebé necesita tanto oxígeno como la mamá. Los médicos no lo pueden creer, me dijeron desde Osde que es el primer caso de una embarazada que se les complica tanto. El gran tema es que los pulmones de Kari están muy atacados por el covid y decidieron entubarla para que ella, sus órganos y su bebé dejaran de sufrir”. (Fuente: Ciudad Magazine)