Franco Mogetta calificó de ilegitimo el paro de Aoita

El secretario de Transporte, Franco Mogetta indicó que se va a avanzar con el proceso de sanción, el cual consiste en retener el subsidio. "No vamos a permitir que un grupo violento obstaculice un servicio público", dijo.

El funcionario calificó de ilegitimo el paro que está llevando adelante Aoita y aseguró que "hay trabajadores que ya han cobrado sus haberes y no tienen ningún motivo para dejar de prestar el servicio".

Además, desestimó los dichos de Emiliano Gramajo sobre la extorsión de las empresas hacia los trabajadores. "Las empresas que han salido a trabajar le pagaron el sueldo a los trabajadores, son ellos los que no dejan trabajar", acusó.

Y señaló que algunos integrantes del gremio reventaron ventanillas y golpearon a los trabajadores. "Deberíamos revisar quién está extorsionando a quién", sentenció.

Al mismo tiempo, dijo que no critica la actitud de los trabajadores que no han cobrado y no han salido a trabajar, "pero no pueden provocar los desmanes que han provocado".

El paro de interurbanos comenzó el pasado viernes y, si no se avanza en la negociación, se extenderá hasta el lunes. (Fuente: Cadena 3)