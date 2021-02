Carlos Paz: llegó a pesar 210 kilos y pensó que moriría

Fernando Lemos es desde hace varios años DJ en un reconocido restó bar de avenida Libertad en Carlos Paz. Hoy tiene el peso saludable para una persona de su contextura y edad, pero llegó a pesar más de 200 kilos y estuvo al borde de la muerte. Fernando decidió contar su historia para animar a otros a lograr el control de su peso y de su vida.

"Mi niñez fue muy linda y triste a la vez, ya que durante toda mi infancia sufrí la obesidad y como tal era el centro de los chistes. Pero yo no me ponía mal, ya que devolvía esos chistes y siempre tengo una sonrisa como escudo" relató Fernando a EL DIARIO.

Noticias Relacionadas Ingresaron 60.000 autos este fin de semana a Carlos Paz

Y continuó: "Sobre eso de la discriminación social, sí, lo viví. Pero en el fondo yo sabía que no era lo que "me decían" porque yo por más de ser "gordito" sabía que no era mala persona. Siempre pensé que las malas personas son las que se ríen de los defectos de los demás. La sociedad es así y nunca va a cambiar, es por eso que el que tiene que cambiar es uno. Nunca hay que dejar de quererse y amarse. Eso para mi es la mejor arma contra esta sociedad que juzga sin saber porque una persona tiene ese problema".

Fernando hoy tiene 45 años, nació en la localidad de Unquillo con sobrepeso, y actualmente está radicado en Córdoba capital. Después de más de cuarenta años de vivir sufriendo decidió cambiar su vida.

"El cambio físico llego después de 41 años donde literalmente no daba más y caminar una cuadra para mi significaba caminar 10 kilómetros" aseveró y contó lo más duro de ese camino: "mi papá (medico) me venía diciendo que quería ayudarme para adelgazar y yo le respondía “no papá, yo voy a morir siendo gordo. Jamás voy a saber lo que es ser flaco”. Hasta que un día en marzo de 2017 sufrí un preinfarto y ese fue el click que me hizo aceptar la ayuda y empecé a luchar contra mi obesidad".

Un largo camino

"Ese proceso arrancó con mi peso máximo de 210 kilos y fue realmente doloroso, -aseveró- estaba acostumbrado a la comida chatarra, y tenía que comer sano, cosa que yo jamás había hecho. Me causaba llanto y dolor pero sabía que era para mi bien y lo acompañé con natación 3 días a la semana 2 horas por día. A los dos meses, cuando me pesé y la balanza marcaba 200 kilos me puse muy feliz y decidí no aflojar. Y seguía por más y me sentía bien porque sabía que le estaba ganando a la obesidad".

"Tuve la oportunidad de operarme haciéndome un By Pass gástrico, pero quise hacerlo de forma natural y decidí no operarme. Quise hacer algo por mi. Espero que contar esta, mi historia, sirva para ayudar a otros" sentenció.