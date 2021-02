Murió por coronavirus el relator de fútbol Adrián Di Blasi

Buenos Aires. Ayer por la tarde falleció el relator de fútbol Adrián Di Blasi, a los 54 años. Había sido internado en terapia intensiva en un hospital de Florencio Varela por una neumonía bilateral tras haberse contagiado de Covid-19.



Kerle, comentarista y compañero Adrián Di Blasi, contó a Cadena 3 que el relator habría contraído coronavirus durante una transmisión de Quilmes.



"Con él (Di Blasi) compartí la última transmisión del partido entre Quilmes y Brown (Adrogué). Éramos cuatro en la cabina de transmisión y todos dimos positivo después de ese encuentro, pero a él lo afectó mucho más".



El histórico relator del "Cervecero", con más de 30 años de trayectoria, trabajó en Radio Continental, La Red y FM Q y había formado parte de Fútbol para Todos.



"Él era un tipo muy noble que pudo jugar en las grandes ligas. Era muy profesional, ponía su profesión por encima de otras prioridades de su vida porque amaba lo que hacía", contó.



Estoy shockeado, no sé que hacer. No se me va un compañero sino se marcha un amigo y mi hermano



Y luego agregó: "Se nos fue un relator del carajo que hizo tanto para llegar a un lugar y cuando llegó no lo pudo disfrutar tanto". (Fuente: Cadena3)