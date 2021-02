Nueva complicación para Carmen Barbieri, tiene un virus intrahospitalario

Buenos Aires. Carmen Barbieri continúa internada en la Clínica Zabala, en el barrio de Belgrano, luego de que le diagnosticaran COVID-19. La actriz enfrenta una neumonía bilateral y como su cuadro no mejoró fue trasladada a finales de enero a terapia intensiva. Allí el personal médico decidió que lo mejor era inducir al coma a la artista para que pueda recibir asistencia respiratoria mecánica.



Con el correr de los días y tras varios partes médicos alentadores, Fede Bal habló sobre la recuperación de la artista, luego de que los médicos que la atienden decidieran sacarla lentamente del coma farmacológico en el que la indujeron la semana pasada. Si bien los profesionales le transmitieron un buen pronóstico en las últimas horas, el actor se mostró cauto y aseguró que el camino hacia el alta de su madre es “será largo”.

Noticias Relacionadas Carmen Barbieri mejora pero sigue con respirador



Este domingo en diálogo con Implacables, el actor señaló que su madre “sigue estable y mejora lentamente”. Aunque surgió una nueva complicación en este proceso: “Ahora tiene un virus nuevo, que es intrahospitalario y hay que atacarlo. Se cambió la medicación, es un camino muy largo y la gente que tiene parientes en esta situación sabe de lo que hablo”, explicó el actor.



“Estamos esperando que empiece a reaccionar mejor. Pero va a estar un par de semanas, me parece que va a ser lento. No te dicen cuando va a estar mejor. Me parece que hay que esperar un poco para que el cuerpo y los valores empiecen a cambiar y creo que no hay una fecha. Hay que seguir pidiendo por ella y aguantándola para que esto pase rápido”, aseveró Bal. (Fuente: Infobae)